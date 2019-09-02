Газовая рулетка для украинцев: кто будет в выигрыше от предложения "Нафтогаза"

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает простым украинцам сделать газовый "запас" на зиму по "летним" ценам, которые, как утверждают в компании, во время отопительного сезона будут выше, чем сейчас. "Апостроф" выяснял, насколько востребованным у граждан будет данное предложение "Нафтогаза", кто окажется в выигрыше, и можно ли будет впоследствии перепродать купленный заранее газ, условно говоря, соседу по лестничной клетке.

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает украинцам купить газ по "летним" ценам до начала нового отопительного сезона. С такой инициативой выступил глава холдинга Андрей Коболев, опубликовав соответствующий пост в Facebook.

По его словам, с 1 января 2020 года цены на газ в Украине должны стать рыночными, и в зимний период почти наверняка они вырастут, по сравнению с сегодняшними, в связи с чем украинцы смогут приобрести необходимый объем топлива по фиксированной "летней" цене, но использовать его зимой. "Предложение будет действовать до 25 сентября. Купить по этой цене можно до 25 тысяч кубометров в одну семью", - предупредил Коболев.

Несколько позже исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко уточнил, что воспользоваться этим предложением смогут не все граждане – речь о тех, кто получает жилищно-коммунальные субсидии. "Этот "газовый запас" рассчитан, очевидно, не на них", - сказал он.

Тем не менее, все остальные бытовые потребители могут купить газ, практически, как хлеб или масло в магазине.

На своей странице в Facebook НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала условия такой "покупки":

- прийти в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыта);

- иметь при себе паспорт;

- заключить дополнительное соглашение к типовому договору поставки газа;

- сделать предоплату и пользоваться газом во время отопительного сезона.

Компания также опубликовала карту Украины, на которой отмечено, в каких регионах предложение "летних" цен уже доступно (и сколько пунктов в каждом из них).

На карте видно, что пока газ по акции купить не могут жители Черкасской, Полтавской, Одесской, Херсонской и Донецкой областей, а также, по понятным причинам, Крыма. При этом в "Нафтогазе" пообещали обновлять карту для отображения происходящих изменений.

Фактор недоверия

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар рассматривает данную инициативу "Нафтогаза" как некий эксперимент. "Можно сделать и посмотреть, что из этого получится. Логика в этом есть, - сказал эксперт в комментарии "Апострофу". - А какими будут практические результаты - посмотрим".

По его словам, главным показателем этого эксперимента станет либо появление доверия к "Нафтогазу" со стороны населения, либо сохранение существующего на сегодня недоверия, "если что-то пойдет не так".

При этом Гончар сомневается, что желающих воспользоваться таким предложением будет много - как раз по причине недоверия большинства граждан - не только конкретно к "Нафтогазу", но и к государству и госсектору в целом: "В душе будет корениться подозрение, что где-то хотят нагреть".

При этом у людей есть негативное отношение непосредственно к руководству компании, связанное, в частности, с миллионными премиями топ-менеджеров на фоне роста тарифов на газ для населения.

Эксперт также не исключает, что в ряде СМИ появятся материалы о том, что "Нафтогаз" обманывает украинцев. "Даже, если все будет чисто, найдутся те, кто станет искать черную кошку в темной комнате, где ее нет", - сказал Михаил Гончар.

Кредит для "Нафтогаза"

Директор спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев также считает вполне логичной инициативу "Нафтогаза", но, прежде всего, с точки зрения самого холдинга. "Эта инициатива очень выгодна "Нафтогазу", поскольку речь идет, фактически, о предоплате", - пояснил он изданию. Вместе с тем, по словам эксперта, в данном вопросе совершенно не учтены интересы газопоставляющих компаний, так называемых облагазов: "Этим компаниям выгоднее, наоборот, подождать окончания действия постановления правительства об ограничении цен для населения и продавать газ по цене, которая сформируется после 1 января".

На сегодня решением Кабинета министров на "Нафтогаз" возложены специальные обязательства (Положение о спецобязательствах, ПСО) по реализации газа для нужд населения по сниженным ценам, но срок действия этого постановления ограничен текущим годом. При этом, даже если новая власть решит сохранить льготную цену на газ для граждан, она, скорее всего, все равно будет выше нынешней, прогнозирует Геннадий Рябцев.

Он также сомневается, что предложением "Нафтогаза" о покупке газа "по-дешевке" воспользуется большое количество людей: "Я не думаю, что найдется много желающих беспроцентно прокредитовать НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, как отметил Рябцев, далеко не всем потребителям имеет смысл делать такой запас на зиму. По словам специалиста, это может быть выгодно лишь тем, кто использует газ для отопления и подогрева воды. "Для тех, кто пользуется газом только для приготовления пищи на газовых плитах, выигрыш может быть буквально 10 гривен", - уточнил он.

Ошибочка вышла

И это - при условии, что цены в зимний период действительно вырастут. А если нет? А если они снизятся - ведь всякое возможно, хотя бы теоретически? Ведь могут рухнуть мировые котировки на нефть, что повлечет за собой снижение газовых цен. На мировом, в частности, европейском рынке газа может образоваться его переизбыток, что также вызовет снижение стоимости топлива.

Михаил Гончар сомневается, что, исходя из сегодняшних реалий, газ зимой будет дешевле, чем сейчас, хотя допускает, что цены могут не вырасти или, если вырастут, то незначительно: "Например, если зима будет очень теплой. С учетом того, что все готовились к зиме, к "газовой войне", закачали максимально газ (по состоянию на 25 августа, в подземные хранилища уже закачано 17,8 миллиарда кубометров газа, планируется этот запас довести до 20 миллиардов кубов, что должно обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона, - "Апостроф")".

Наличествует также электоральный фактор, поскольку, как ожидается, в скором времени должны состояться местные выборы, и новая власть, которая намерена закрепить полученный на парламентских выборах успех, может начать прессинговать "Нафтогаз", чтобы компания пошла на снижение цены газа, отметил Михаил Гончар, добавив, что в этом случае те, кто купит газ по "летним" ценам, окажутся в проигрыше.

Мы так не договаривались!

И что делать, если в результате "льготная" цена окажется выше обычной? Требовать компенсации от "Нафтогаза"? - Все зависит от условий договора.

Можно ли будет вернуть топливо "Нафтогазу"? В компании отмечают, что при подписании договора о предоплате по "летним" ценам специальный консультант поможет определить нужный объем газа для каждого домохозяйства. Но это может сделать только приблизительно - а вдруг, как уже было сказано выше, зима будет теплой? Можно ли будет продать холдингу излишки?

А будет ли возможность перепродать газ другим потребителям - это могут быть, опять-таки, излишки, или же человек захочет заработать на разнице в цене (если она зимой действительно заметно вырастет)?

Очевидно, что все эти вопросы должны регулироваться контрактом. Однако некоторые моменты очевидны уже сейчас.

По словам Геннадия Рябцева, если бы в Украине был сформирован розничный рынок газа, то такие операции (по перепродаже газа) стали бы возможны. Но пока этого нет, и здесь могут быть непредвиденные риски.

Также следует понимать, что газ - довольно специфический товар. "Его можно только по трубе получить и, соответственно, по той же трубе переправить в случае продажи", - говорит Михаил Гончар. По его словам, перепродавая газ, придется иметь дело уже не с "Нафтогазом", а с местной газораспределительной компанией (все тем же облгазом). "Облгаз может это сделать, но за определенную плату", - пояснил эксперт.

Кроме того, может возникнуть проблема иного рода. "Если вы хотите продать газ, вы становитесь как бы трейдером, но есть ли у вас соответствующая лицензия, вот в чем вопрос?" - подчеркнул Гончар.