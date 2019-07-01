Стало известно, сколько Коболев получил за победу над Газпромом

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в прошлом году получил 286,5 млн грн выплат в компании, в том числе 261 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом.

Об этом Нафтогаз сообщает на официальном сайте.

Таким образом, зарплата Коболева за год составила 25,5 млн грн.

Зарплата первого заместителя Коболева Сергея Переломы тот же период составила 27,5 млн грн.

Уволенный в марте глава Укргаздобычи Олег Прохоренко заработал 20,6 млн грн. Он входил в правление Нафтогаза, но не получал за это отдельного вознаграждения.

Выплаты членам правления госкомпании в 2018 году составили 389,3 млн грн.

Как сообщал "Апостроф", министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик готов встретиться с руководителем газового интегрированного бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андреем Фаворовым 1 июля в 19.00 в прямом эфире телеканала ZIK, чтобы обсудить проблемы украинской газовой отрасли.