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В Украине изменилась цена на газ для населения: сколько придется платить

четверг, 08 августа 2019, 21:50
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В компании "Нафтогаз Украина" пересмотрели цены на природный газ для населения. Речь идет о стоимости природного ресурса в августе.

Как говорится в сообщении пресс-службы компании, цена была рассчитана на основании постановления Кабмина.

Цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в августе газсбытам и поставляет потребителям, установлена на уровне 4 653,54 гривны за тысячу кубометров (без учета НДС и затрат на транспортировку). В июле газ был дороже на 5,1%.

С апреля этого 2019 года цена на газ для потребностей населения и других защищенных потребителей (ПСО) была снижена на 25,4%.

Как сообщал "Апостроф", запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины на утро 21 июля превысили 15 млрд кубометров.

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