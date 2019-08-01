В Украине стартует показ фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу"

1 августа в украинский прокат выходит боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу", который является спин-оффом популярной экшн-франшизы "Форсаж". Режиссером картины выступил Дэвид Литч, известный по фильмам "Дэдпул 2", "Джон Уик", "Атомная блондинка".

Действие фильма происходит через два года после событий в "Форсаже 8". Заклятые противники спецагент и преступник живут за полярными принципами и никогда не будут доверять друг другу. И в спин-оффе культовой франшизы "Форсаж" они вынуждены объединиться, чтобы защитить мир от сокрушительной биологической атаки.

Спасать планету будут Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и Деккард Шоу (Джейсон Стэйтем). Драки, погони, головокружительные трюки – любители жанра получат настоящее удовольствие.

В картине также снялись Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Хелен Миррен, Эйса Гонсалес, Эдди Марсан, Райан Рейнольдс, Кевин Харт.

Смотрите украинский трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу":



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