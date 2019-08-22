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Театр Александра Меламуда поставит "Серенаду Солнечной долины" по мотивам известной голливудской комедии

20 октября в столицу возвращается музыкальный спектакль "Серенада Солнечной долины"

четверг, 22 августа 2019, 11:07
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20 октября в 19:00 в Октябрьском дворце Театр Александра Меламуда ставит музыкальный спектакль "Серенада Солнечной долины" по мотивам знаменитой голливудской комедии с участием оркестра Гленна Миллера.

Истории о любовных треугольниках вечно актуальны, но когда ее рассказывают и показывают лучшие актеры Украины, когда музыкальное сопровождение обеспечивает бэнд под управлением Андрея Соловьева, когда на сцене грандиозные декорации - это нельзя пропустить. Эмоции захватят любого зрителя, но слез не будет - разве что от смеха.

На сцене будут блистать: Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Мирослава Филиппович, Владимир Горянский, Алексей Вертинский, Александр Меламуд, Ксения Вертинская и Алиса Диалло. Режиссером выступил Семен Горов. Музыкальное сопровождение: бенд под управлением Андрея Соловьева.

Билеты тут:

https://parter.ua/serenada-solnechnoi-dolyny

https://concert.ua/ru/event/serenada-solnechnoi-doliny

https://kontramarka.ua/ru/event/serenada-sonacnoi-dolini-55749-85520.html

https://kiev.karabas.com/serenada-solnechnoj-doliny-6

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Раздел: ЛаймАфиша
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