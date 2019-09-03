Киев присоединится к мировому празднованию New Balance Grey Day: на вечеринке соберутся украинские звезды

В четверг, 5 сентября, в столичном ЦУМе пройдет вечеринка New Balance Grey Day. В этот день культовый серый цвет бренда объединит семью New Balance в Париже, Берлине, Цюрихе, Милане, Токио, Торонто, Гонконге и, конечно же, Киеве.

На мероприятии соберутся самые стильные и успешные поклонники бренда: телеведущие, музыканты, спортсмены, режиссеры, дизайнеры, fashion-инсайдеры, популярные блогеры, модели, а также амбассадоры бренда в Украине, среди которых Анатолий Анатолич, Жан Беленюк, Серж Смолин и Серж Пайе, Артем Гагарин, Георгий Бущан, Ириша Блохина и другие.

Проведет вечеринку известный украинский телеведущий, экс-участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин.

Специальным гостем праздника станет молодая эксцентричная афроукраинская хип-хоп группа Fo Sho, которая уже покорила сцену Atlas Weekend этим летом. А один из амбасадоров бренда Артем Неба сыграет авторский DJ-set.

Молодой украинский художник Евгений Лапченко представит гостям New Balance Grey Day двухчасовой live-art-performance, на протяжении которого будет написан полиптих-абстракция из пяти полотен, посвященный объединяющей силе серого цвета New Balance.

Серый цвет определяет философию бренда New Balance и символизирует его независимость. Он присутствовал в дизайне каждой модели с самого начала истории марки и до сегодняшнего дня, когда бренд прочно закрепился на модном Олимпе, а кроссовки New Balance стали незаменимым атрибутом street style образов.

Предпочтение New Balance отдают стильные и прогрессивные: от ярких звезд Голливуда Брэдли Купера и Эштона Кутчера, музыкантов Фаррелла Уильямса и Канье Уэста до основателя компании Apple Стива Джобса и экс-президента Америки Билла Клинтона.

Организатором New Balance Grey Day в Киеве выступит агентство Романа Медынского PR Batteries.

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