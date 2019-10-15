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Во Львове состоится III Международный конкурс скрипачей Олега Крысы

Мероприятие будет проходить с 17 по 27 октября

вторник, 15 октября 2019, 14:22
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Во Львове состоится III Международный конкурс скрипачей, патроном которого является легенда украинской скрипичной школы Олег Крыса. С 17 по 27 октября таланты со всего мира будут соревноваться за звание лучших молодых виртуозов.

Генеральным спонсором события традиционно выступает ТМ "Свиточ". Впервые в этом году конкурс пройдет при поддержке Украинского культурного фонда.

Цель конкурса – развитие талантливой молодежи, приобретение украинскими исполнителями опыта участия в международных мероприятиях, продвижение мировой и отечественной скрипичной классики, украинского музыкального наследия. В Украине много талантливой молодежи, но большинству не хватает финансовой возможности посещать зарубежные конкурсы. Именно поэтому основатели конкурса – общественная организация "Художественное объединение" Мир классической музыки "решили организовать событие мирового уровня в Украине.

Конкурс был создан в 2013 году и проводится на постоянной основе раз в три года. Состязание традиционно состоит из трех туров.

1 тур - исполнение музыкального произведения соло - во второй тур избирается 15 участников;
2 тур - исполнение музыкального произведения под аккомпанемент фортепиано - до финала избирается 6 участников;
3 тур (финал) - исполнение музыкального произведения с симфоническим оркестром - жюри выбирает победителей и лауреатов специальных отличий.

Программа международного конкурса сложная, но имеет достойное вознаграждение. Призовой фонд фестиваля за первое место составляет 20 тысяч евро, за второе – 10 тысяч евро, и за третье – 8 тысяч евро.

Олег Крыса – всемирно известный скрипач, уроженец Львова, профессор Истменськой школы музыки в Рочестере (США). Его творческий путь начался со Львовской музыкальной специальной школы имени Соломии Крушельницкой. Вершин мастерства Крыса достигал под руководством прославленного маэстро Давида Ойстраха. Как солист Олег Крыса выступает по всему миру с ведущими оркестрами и дирижерами. В его репертуаре 72 скрипичных концерта всех эпох, учитывая двойные и тройные.

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