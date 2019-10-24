В кинотеатрах покажут фильм "Гонки на миллион" с Сэмом Ниллом и Терезой Палмер

7 ноября во всех кинотеатрах страны стартует показ фильма "Гонки на миллион" со звездой "Парка Юрского периода" Сэмом Нилл и Терезой Палмер. Невероятно вдохновляющая история в лучших традициях Голливуда.

По сюжету, Мишель с детства мечтала во всем стать первой, а ее главным увлечением были лошади. Отец девочки считал, что детская прихоть пройдет, и позволял испытывать на скорость любого из Коней у них на ферме. Многочисленные падения и неудачи, казалось, должны были вернуть Мишель к обычной жизни. Но упрямая девушка и ее настоящий друг - чистокровный скакун Принц сделали невероятное - приняли участие в самых крутых в мире гонках!

А в понедельник, 28 октября, в Киеве состоится допремьерный показ картины. Пройдет он в столичном кинотеатре Cinema City.

В фильме также снялись Салливан Степлтон, Аарон Гленнэйн, Генри Никсон, Магда Шубански, Софиа Форрест, Брук Сатчуэлл и другие. Режиссером картины выступила Рэйчел Гриффитс.

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