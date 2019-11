Британская группа Freak Power впервые выступит в Киеве

1 декабря в Киеве выступит британская группа Freak Powe. Концерт состоится в столичном клубе Caribbean Club. Музыканты второй год отмечают возвращение на сцену мировым турне и альбомом United State.

Пик активности проекта пришелся на разгар эйсид-хауса в лихие 90-е. Парням нравилось смешивать фанк с электроникой - так и получилась музыка для ночных клубов, но с мощной духовой секцией, во главе которой фронтмен и тромбонист Эшли Слейтер, и клубным саундом, за который отвечал Норман Кук, вошедший в историю диджеинга как Fatboy Slim.

Получилась дикая смесь из эйсида, джаза, фанка, соула и трип-хопа. В 1993 году сингл Turn On, Tune In, Cop Out стал глобальным хитом, позднее оказавшимся в рекламном ролике джинсов Levi's. А треки из дебютного альбома Drive-Thru Booty и не менее успешного More Of Everything For Everybody разобрали на ремиксы Fila Brazillia, Dr Rockit, Way Out West и другие герои танцполов, в том числе и сам Норман, издававший свои версии под никами Fat Boy Slim и Pizzaman.

В 2004 их композиция Song #6 стала саундтреком к фильму Code 46. В 2018 году музыканты выпустили сингл United State, которым вернули внимание к проекту.