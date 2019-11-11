True Kurazh Sale: Кураж Базар проведет барахолку как в американских сериалах

Ежегодно Кураж Базар собирает лучших продавцов барахолки и просит их сделать скидки только для гостей.

Мы выходим на поле боя — барахолку. Туда, где сумочка Gucci за 350 гривен одна уже скучает без нас. Туда, где за худи неонового цвета будет битва не на смерть, а на моду. Там, где стоят сапожки на которые ты заглядывалась этой осенью, а вот они перед тобой и со скидкой в 80%.

Все, как в американских сериалах. Точно так же, как в новостях по телевизору о Black Friday. Да, это True Kurazh Sale.

С тобой и с нами в лучших традициях музыка от лучших киевских ди-джеев, развлечения на миллион и любимая еда для оживления после шоппинг-марафона.

Барахолка:

Барахолка Кураж Базара разделена на две части — «Новое» и «Старье». Каждый раз вас ждут более 350 продавцов и на этот раз на каждой точке будут скидки.

В части «Новое» вы найдете актуальные коллекции украинских дизайнеров и брендов, хиты прошлых коллекций и бестселлеры всех времен. Также здесь можно найти вещи последних размеров или экземпляров.

В части «Старья» следует искать винтаж. Продавцы находят на всех барахолках мира старые украшения, сумки, одежду и обувь. Также на барахолке есть отдельные точки с брошами и значками, плакатами и постерами.

В целом на барахолке продают взрослую и детскую одежду, обувь, аксессуары (очки, сумки, часы), товары для дома (посуду, картины, свечи), экотовары, книги, пластинки, комиксы.

Среди звездных продавцов:BagMan,Have A Rest,Metrique,Bretone,Keep,Anna October,AMGbrand,Ksenia Schnaider,T.Mosca,Guzema Jewelry,Stasya Monastyrskaya,Алёна Лебедева таDana Perevalska,Монритта Хачатурян.

Развлечения и музыка:

Среди развлечений:

Скидки вездеееее!

Наш любимый аттракцион «Лавочка» и новенький «Экстрим»

Бьюти-корнер G.Bar

Консультации врачей клиники Натальи Самойленко

Игровые автоматы, VR и тир

Frisor барбершоп

Тест на группу крови от ДонорUA

Инстаплейсы по всей локации

OneRayPortrait

Любимые бары Grants, Sailor Jerry, Drambuie и магазин алкоголя Bad Boy

Лайн-ап:

16 ноября:

12:00 Anta

14:00 SaveTheTuna

16:00 Тимо

18:00 Zhenya Sugak

17 ноября:

12:00 Space Condom

14:00 Pantileev

16:00 Boiev

18:00 Slef

Также этот раз Кураж Базар открывает свой лекторий. Расписание лекций:

16 ноября:

15:00 Зоряна Нагребельная, лекция «Природа сейлов или социальные объятия»

16:00 Оксана Ефремова, лекция «Как не потерять страсть и секс в долгих отношениях»

17:00 Маша Маслий, лекция «Что такое sustainability и почему это важно для каждого из нас?»

18:00 Наталья Силина, лекция «Сексуальное здоровье пары»

17 ноября:

15:00 Наталия Самойленко, лекция «Метаболический рацион»

16:00 Владислав Малащенко, история пекарни Good Bread

17:00 Дарья Котенко, лекция «Новые функции Инстаграма для бизнеса»

18:00 Павел Вышебаба, лекция «Почему Европа запрещает производство меха и когда это сделает Украина»

Фуд-корт:

На территории Кураж Базара размещено фуд-корт, где во время мероприятия вы можете найти что-то вкусненькое. Каждый раз для участия мы отбираем лучших представителей киевской гастрокультуры. 40 заведений столицы познакомят вас с различными вкусами от мексиканской и итальянской к вьетнамской и французской кухонь.

Среди наших любимых точек, как всегда, будут присутствовать Mimosa Brooklyn Pizza, Вьетнамский Привет, Orang+Utan, Furgoneta и плов от всеми любимого Алико.

Кураж Базар помогает, поэтому в меню многих заведений вы найдете благотворительные блюда. Вся прибыль от их продажи мы отправляем в фонд «Жизнелюб», что помогает людям пенсионного возраста. Например, в сентябре на Литературном Кураж Базаре мы собрали 20 тыс. грн.

В одном из пунктов философии Кураж Базара говорится об экологичности. Поэтому мы отказались от пластика во всех его проявлениях. На фуд-корте вы не найдете пластиковых трубочек и пакетов. При заказе напитков в собственную чашку можно получить скидку.

Также мы отстаиваем отказ от пластика и на барахолке. Поэтому для комфортного шопинга советуем заранее позаботиться про авоську или шопер. Их вы можете найти на стендах или на корнере Мерч-шопа Кураж Базара.

Детская:

Режим работы детской зоны:

Суббота с 12:00 до 21:00

Воскресенье с 12:00 до 21:00

Мастер-классы:

12:00-16:00 — замеси слайм с Slime.ua.pro,

15:00-17:00 — похимичить вместе с Teleport360.

Для родителей и детей:

12:00-21:00 — раскраска «Кураж Базар» ждет вас,

12:00-21:00 — путешествуем в виртуальную реальность,

12:00-21:00 — играем в настольные игры,

12:00-21:00 — измеряем свой рост.

С 12:00 до 21:00 на территории Кураж Базара родителям помогают крутые няни ParaSolka. А для самых маленьких гостей с родителями открыта комната для ухода за малышами.

Билеты и локация:

Вход — 150 гривен.

Билеты можно купить на кассе у входа на Кураж Базар или заказать заранее на сайте Concert.ua: https://concert.ua/uk/event/true-kurazh-sale

Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам АТО, беременным и именинникам бесплатно.

Время работы мероприятия:

Суббота с 12:00 до 22:00

Воскресенье с 12:00 до 22:00

Традиционно, 19 павильон ВДНХ

Проспект Глушкова, 1.