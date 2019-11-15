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Легендарные Lord of The Dance возвращаются в Киев

19 ноября в Национальном дворце "Украина" состоится невероятное шоу

пятница, 15 ноября 2019, 17:34
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19 ноября 2019 года в Национальном дворце «Украина» состоится невероятное шоу зажигательного ирландского коллектива Lord of The Dance с новой программой «Опасные игры». Известный на весь мир коллектив лорд оф зе денс — это сочетание традиционного мастерства, живая музыка и высокотехнологичное современное шоу, от которого захватывает дух. Все это — благодаря руководителю и режиссеру и хореографу Майклу Флэтли и композитору Жерару Фэйхи. В этот вечер зрители увидят не только новое шоу (Lord of The Dance), но и номера, которые уже стали классикой их выступлений.

Шоу "Опасные игры"

Lord of The Dance подали более 9 млн экземпляров дисков со своими выступлениями и стали живой легендой, которая собирает полные залы. Чтобы попасть на это шоу, покупайте билеты на нашем сайте и в кассах города.

Цена билетов от 450 до 4200 гривен.

Билеты можно купить на https://kontramarka.ua/

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