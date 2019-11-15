Злата Огневич, Фагот и Евгений Хмара станут специальными гостями варьете “Рояль”

Злата Огневич, Олег “Фагот” Михайлюта и Евгений Хмара станут специальными гостями еженедельного варьете “Рояль”, которое этой осенью стартовало в Киеве.

На ближайшем шоу, которое состоится 16 ноября в столичном Caribbean Club Concert Hall, выступит популярная певица Злата Огневич. Лидер группы ТНМК Олег “Фагот” Михайлютаподарит гостям свой номер под аккомпанемент рояля 22 ноября, а пианист-виртуоз Евгений Хмара - 29 ноября.

"В каждой женщине живёт Богиня, и это ощущение делает нас уникальными и неповторимыми. Я хочу поделиться этим ощущением с гостями шоу «Рояль»", - говорит Злата Огневич.

"Приятно, что наша идея интересна музыкантам и они с радостью соглашаются принять участие в варьете. Такие выступления - это уникальная возможность услышать оригинальные аранжировки песен популярных исполнителей, которые прозвучат только один раз на шоу "Рояль". Приглашаем каждого услышать и увидеть это своими глазами!", - рассказывает Анастасия Ваганова, арт-директор Caribbean Club Concert Hall.





На прошлых показах варьете уже успели выступить певица Анна Завальская и инди-поп группа KADNAY. Организаторы шоу и дальше будут приглашать талантливых звездных гостей, которые будут дарить гостям свои композиции.

Напомним что, новое шоу удачно соединило в себе живой вокал, танцевальную экспрессию и красивую театральную постановку. Варьете "Рояль" завораживает с первых минут и погружает в спектакль-провокацию, которая раскрывает красоту женского тела.

Ближайшие показы варьете “Рояль” состоятся: 16, 22, 29 ноября, 9, 13, 19 и 26 декабря.

Билеты можно приобрести на сайте caribbean.com.ua.