В Киеве покажут премьеру новогоднего 3D-спектакля "Аладдин"

На Новогодние каникулы с 25 декабря по 3 января, впервые в Киеве поставят спектакль "Аладдин", в помещении Национальной музыкальной Академии. Это новейшая версия знаменитой восточной сказки и современное зрелище в голливудском стиле технологий 3D с уникальным световым шоу! Большие светодиодные экраны, современные технические средства для выполнения трюков и другие сюрпризы для зрителей.

Аладдин вместе с принцессой-красавицей Жасмин мечтает на летающем ковре попасть на праздник Нового года. Тысячелетний Джин стремится отнести их к загадочной Стране, где идет снег. Но на их пути становится мощный визирь Джафар.



Приходите на спектакль и вы увидите головокружительные приключения, невероятные повороты сюжета и волшебные превращения, которые ожидают героев Сказки! Но доброе сердце, искренняя любовь, настоящая дружба и помощь зрителей, которые станут участниками этой захватывающей истории, помогут героям прилететь в Украину на Новогодний праздник!

В спектакле заняты профессиональные актеры и детский танцевальный коллектив.

Перед началом спектакля Герои Сказки проводят с детьми игры, конкурсы, викторины, мастер-классы, танцуют и вручают сладкие подарки от Святого Николая!

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