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Инди-рок дуэт Гапочка презентует новый альбом "Необхідна" в Киеве

17 декабря состоится live-презентация нового альбома группы

среда, 11 декабря 2019, 10:24
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Инди-рок группа Гапочка выпустила новый альбом «Необхідна», live-презентация которого состоится 17 декабря в столичном Caribbean Club Concert Hall.

Первый сингл «Чую» с альбома вышел еще летом и начал новую, с привкусом олдскула и пост-панка, волну в творчестве группы Кати Гапочки и Евгения Якшина. Несмотря на то, что живого барабанщика заменила драм-машина, гитарные партии Евгения звучат еще наглее, а вокал Кати - еще отчаяннее.

В новый альбом «Необхідна» вошли 9 песен, запись и сведение которых сделал Антон Илларионович.

«"Необхідна"- фактически, семь лет моей жизни. История с кучей разноцветных эмоций, которая долгое время меня волновала. Но все, что имеет начало, имеет и конец, а, возможно, ни одного, ни другого не существует на самом деле. А ты как иногда сознательная субстанция включаешься и выключаешься в выбранный период времени, с необходимыми тебе людьми...», - говорит Катя Гапочка о новом альбоме.

«Мне хотелось сделать максимально Катин альбом: наивный, резкий и глубокий. В начале июня, когда вышел первый сингл с альбома "Чую" мы поняли, что нашли свой звук и продолжили работу над альбомом в выбранном направлении, звучании и визуальном концепте...», - рассказывает Евгений Якшин.

К записи альбома дуэт привлек перкуссиониста Андрея Мороза - его ритмичные и звуковые решения добавили необходимого шарма альбому.

Напомним, что накануне выхода альбома, дуэт презентовал клип на одноименный трек «Необхідна». Видео сняли Ольга Журба и Егор Трояновский.

Уже 17 декабря группа вживую представит новый альбом киевской публике в Caribbean Club Concert Hall. Купить билеты на концерт можно на сайте.

Послушать альбом "Необхідна":

Apple music - https://bitly.su/awLtmaRU

Youtube music - https://bitly.su/qgD1

Google play -https://bitly.su/d7urwciB

Deezer -https://bitly.su/dzIj46Xr

SoundCloud - http://bit.ly/36nfX9U

YouTube - https://bitly.su/yf1gK

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