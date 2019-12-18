Caribbean Club приглашает на изысканное новогоднее варьете

Новый год — любимый праздник года, поэтому Caribbean Club Concert Hall традиционно подготовил яркое празднование для своих гостей: зрелищное шоу, уютную атмосферу и вкусное застолье.

31 декабря гостей ждет изысканное варьете, море эмоций и безудержные танцы с кавер-бендом Ultramarine Girls Band, сюрпризы и юмор от ведущего Сержио Куницина, а также специальное новогоднее меню с традиционными блюдами и необычными угощениями.

В новогоднюю ночь вы увидите лучшие вокально-танцевальные номера популярного варьете “Рояль”, которое в 2019 году стало новой культурной традицией Киева. Вас ждут шик, стиль, яркие костюмы и соблазнительная постановка. Вместе с шоу “Рояль” вы встретите Новый год по-особенному изысканно.

Первые часы нового года на сцене будут зажигать яркие Ultramarine Girls Band. Безудержные танцы под любимые песни — подарят отличное настроение и вдохновение на весь 2020 год.

В эту ночь ваш праздничный стол не обойдется без изысканных блюд и традиционных “обязательных” лакомств. Повара Caribbean Club приготовили специальное меню, и вы точно будете приятно удивлены.

Начало программы - 22:00

Стоимость: 3900 - 6900 грн

Забронировать стол: +380672244111

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