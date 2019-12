Афиша новогодних и рождественских концертов в Caribbean Club

Именно в новогодний период происходит много встреч и интересных историй, а магическое праздничное настроение вдохновляет артистов к творчеству. В праздничный период Caribbean Club Concert-Hall подготовил для гостей музыкальные подарки и любимые песни. Подробнее об этом в подборке концертов.

Merry Swinging Christmas в исполнении Aniko Dolidze Big Band

Когда 27 декабря и 10 января, 19:00

27 декабря и 10 января волшебная Анико Долидзе в сопровождении джазового оркестра погрузит гостей Caribbean Club Concert-Hall в праздничную сказку под названием Merry Swinging Christmas.

В программе концерта любимые рождественские песни: Jingle bells, We wish you a merry Christmas, Let it snow, I'l be home for Christmas, Have yourself a merry little Christmas, Chattanooga choo choo, Santa Claus is coming to town, Winter wonderland и многие другие в классических свинговых аранжировках.

Aniko Dolidze Big Band - это удивительный вокал Анико Долидзе в сопровождении музыкантов виртуозов. Пять саксофонов, четыре тромбона, четыре трубы, фортепиано, бас, гитара, ударные и единственная в Украине женщина бэнд-лидер.

Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

Когда: 28 декабря, 19:00

Шоу «Джаз для взрослых с Алексеем Коганом» - это возможность познать джаз по-новому и ощутить его по-настоящему. Это не просто концерт. Это шоу, в котором Алексей Коган как ведущий и артист мастерски объединяет музыку, юмор и неповторимую дружескую атмосферу.

28 декабря на гостей ждут легендарные рождественские и новогодние композиции в исполнении коллектива Jazz in Kiev Band и волшебной джазовой вокалистки Лауры Марти, танцевальные перформансы от балета NC-17 Showballet, а также невымышленные музыкально-праздничные истории и курьезы от Алексея Когана.

Эксклюзивная часть шоу - танцевальные перформансы балета NC-17 Showballet. Их чувственные и оригинальные выступления дополняют и по-новому раскрывают известные и любимые композиции.

Новогоднее варьете 2020

Когда: 31 декабря, 22:00

31 декабря на гостей ждет изысканное варьете, шквал эмоций и безудержные танцы с кавер-бэндом Ultramarine Girls Band, сюрпризы и юмор от ведущего Сержио Куницына, а также специальное новогоднее меню с традиционными блюдами и причудливыми вкусностями.

В новогоднюю ночь вы увидите лучшие вокально-танцевальные номера популярного варьете «Рояль», которое в 2019 году стало новой культурной традиции Киева. Вас ждут шик, стиль, яркие костюмы и обольстительная постановка. Вместе с шоу "Рояль" вы встретите Новый год по-особенному изысканно.

Первые часы нового года на сцене будут зажигать яркие Ultramarine Girls Band. Неудержимые танцы под любимые песни - подарят хорошее настроение и вдохновение весь 2020.

В эту ночь ваш праздничный стол не обойдется без изысканных блюд и традиционный «обязательных» блюд. Повара Caribbean Club приготовили специальное меню , и вы точно будете приятно удивлены.

Новогодний концерт "Ляпис 98"

Когда 1 января, 19:00

В первый день нового года оркестр «Ляпис 98» и его бессменный лидер Сергей Михалок представят эксклюзивное и бескомпромиссное по своим масштабам шоу «Всем девчонкам нравится», которое состоит только из золотых хитов и всенародно любимых песен, которые поют все вот уже несколько поколений.

Каждый их концерт - это целая сложная театральная постановка, шоу в лучших традициях Бродвея, буря неподдельных эмоций - это нужно видеть и чувствовать! Они дарят людям радость, отличное настроение, и заряжают их на подвиги.

Во время этого натурального, но волшебного и привлекательного безумие никому не удается устоять на месте. Все отработано и продумано до мельчайших деталей, до каждой ноты и каждого аккорда, а каждая песня - хит и шлягер на все времена, и подпевают их тысячные залы в любой точке мира. «Ляписы» актуальны всегда и везде!

Новогодний концерт B & B Project

Когда: 3 января, 19:00

3 января впечатляющий современный тандема бандуры и аккордеона - виртуозный коллектив B & B Project - подарит настоящее музыкальный праздник в Caribbean Club Concert Hall.

Гостей вечера ждут самые популярные новогодние и рождественские мелодии в эксклюзивном аранжировке, интересные кавер-версии на Metallica, Rammstein, Linkin Park, Вивальди, Queen, а также саундтреки популярных фильмов: «Миссия невыполнима», «Шерлок Холмс», «Интерстеллар», « игра Престолов »,« Один дома ».

Несколько лет назад B & B Project взяли себе за цель популяризировать бандуру и аккордеон. И им это удалось! Они доказали, что украинские традиционные инструменты могут звучать модно и мощно.

Christmas Jazz в исполнении Ruslan Egorov Quartet

Когда: 4 января, 19:00

4 января Caribbean Club Concert-Hall приглашает гостей Christmas Jazz в исполнении звезд украинской джазовой сцены Ruslan Egorov Quartet.

За несколько дней до Рождества Ruslan Egorov Quartet во главе с "золотым" голосом украинской джазовой сцены Русланом Егоровым подарят гостям Caribbean Club Concert-Hall любимые композиции «Let It Snow», «Silver Bells», «Winter Wonderland», «Christmas Song», «It's Beginning to Look a Lot Like Christmas» и многие другие.

Изысканный белый рояль, сильный и чувственный вокал Руслана Егорова, любимые с детства песни - это будет особый концерт. Берите с собой друзей и близких, чтобы разделить праздничный вечер вместе с ними.

Музыкально-танцевальное ретро-шоу "Эпоха Джаза"

Когда: 5 января, 19:00

5 января на гостей ждет живое исполнение аутентичной музыки «золотой эры джаза», классические праздничные мелодии, магия Рождества и Новогодних святок, атмосфера клубов Нью-Йорка и Чикаго начала прошлого века и популярные танцы 20-40Х годов ХХ века, а также большое джазовое кабаре от Jazz Age Show Group и Shiny Stockings Chorus Line.

Вы станете свидетелями незабываемого шоу, созданное настоящими экспертами стиля, хранителями винтажной культуры, профессиональными музыкантами и артистическими танцовщицами!

Виртуозные музыканты Kyiv Rhythm Kings и танцовщицы Shiny Stockings Chorus Line переносить гостей вечера с декады в декаду в 20-е, 30-е и 40-е.

Кабаре Jazz Age Show Group и Shiny Stockings Chorus Line - это синхронность, сложные ритмы, традиции женских коллективов золотой эры джаза, яркие костюмы. Они воспроизводят легендарные перформансы и создают авторские.

Дресс-код приветствуется - ретро, винтаж, новогодние наряды, маски.

Рождество с Dakh Daughters

Когда: 6 и 7 января, 19:00

Рождественские праздники - время магии и чудес. Волшебный и особое время, который так хочется провести вместе с теми, кого любишь.

Рождество с Dakh Daughters - это праздник музыкальных красок и магии театра, калейдоскоп песен и драматических номеров, концерт и театрализованное представление одновременно.

Вас ждут новые песни и известные хиты, рождественские мотивы в современной трактовке, «песни-ангелочки» и «песни-котята», водоворот бурных чувств и тонких эмоций.

"Король Лев" в исполнении госпел-хора Gospel Company

Когда: 12 января, 19:00

12 января музыка и песни из мультфильма «Король Лев» прозвучат вживую в исполнении госпел-хора Gospel Company.

Гостей ждут известные композиции Circle Of Life, Can You Feel The Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can not Wait to Be King и другие в виртуозном исполнении и авторской аранжировке.

«Король Лев» - это идеальный музыкальное сопровождение для праздников и праздничного настроения. 12 января вся семья получит удовольствие от хороших песен из легендарного мультфильма!