RU  UA

Лайм

Группа "Руки'в Брюки" сыграет концерт в честь Дня рождения Элвиса Пресли

9 января музыканты исполнят лучшие и любимые песни из творчества легендарного артиста

четверг, 9 января 2020, 10:56
читати статтю українською

9 января группа "Руки'в Брюки" сыграет лучшие и любимые песни из творчества легендарного артиста – короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Вживую в столичном Caribbean Club Concert-Hall прозвучат бессмертные хиты “Blue suede shoes”, “Can’t help falling in love”, “Jailhouse Rock”, “Love Me Tender” и другие.

“Элвис Пресли – первоклассный вокалист и то, как он пропускал через себя материал: аранжировка может быть скучной, но благодаря его подаче не возникает желание перемотать песню. Я порой могу не слушать его год, но вдруг нахожу песню, которую не слышал раннее, или какая-то песня попадает в настроение – и я зависаю надолго”, - рассказывает Александр Ремез, лидер группы "Руки'В Брюки".

9 января гостей ждут романтические баллады, которые уже более 50 лет является гимнами любви по всему миру и аутентичное исполнение музыки в традициях 50-х годов ХХ века от группы "Руки'в Брюки".

Изюминкой вечеринки станет – эксклюзивный VINYL DJ-set от рок-н-рольного диджея DJ Melvis. Оригинальные пластинки, винтажные записи и шарм аутентичного звучания. Будет жарко и драйвово!

Купить билеты на концерт можно на сайте: http://bit.ly/2QV6ocp

Встреча концерта в Facebook: https://www.facebook.com/events/1365770476924012

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Афиша ​грандиозных новогодних и рождественских празднований в парке "Киевская Русь"

Афиша ​грандиозных новогодних и рождественских празднований в Киеве времен Х века

Афиша Киевского академического театра "Колесо" на январь

Репертуар и расписание спектаклей в театре "Колесо" на январь

Афиша новогодних и рождественских концертов в Caribbean Club

Афиша новогодних и рождественских концертов известных музыкантов в столичном Caribbean Club

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: