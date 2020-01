Группа "Руки'в Брюки" сыграет концерт в честь Дня рождения Элвиса Пресли

9 января группа "Руки'в Брюки" сыграет лучшие и любимые песни из творчества легендарного артиста – короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Вживую в столичном Caribbean Club Concert-Hall прозвучат бессмертные хиты “Blue suede shoes”, “Can’t help falling in love”, “Jailhouse Rock”, “Love Me Tender” и другие.

“Элвис Пресли – первоклассный вокалист и то, как он пропускал через себя материал: аранжировка может быть скучной, но благодаря его подаче не возникает желание перемотать песню. Я порой могу не слушать его год, но вдруг нахожу песню, которую не слышал раннее, или какая-то песня попадает в настроение – и я зависаю надолго”, - рассказывает Александр Ремез, лидер группы "Руки'В Брюки".

9 января гостей ждут романтические баллады, которые уже более 50 лет является гимнами любви по всему миру и аутентичное исполнение музыки в традициях 50-х годов ХХ века от группы "Руки'в Брюки".

Изюминкой вечеринки станет – эксклюзивный VINYL DJ-set от рок-н-рольного диджея DJ Melvis. Оригинальные пластинки, винтажные записи и шарм аутентичного звучания. Будет жарко и драйвово!

Купить билеты на концерт можно на сайте: http://bit.ly/2QV6ocp

Встреча концерта в Facebook: https://www.facebook.com/events/1365770476924012