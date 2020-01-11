RU  UA

Лайм

ТНМК сыграют "Теплый акустический вертеп" в Киеве

14 января музыканты станут персонажами классического украинского вертепа

суббота, 11 января 2020, 11:45
читати статтю українською

14 января группа ТНМК сыграет специальную программу «Теплый акустический вертеп» в столичном Caribbean Club Concert-Hall.

Музыканты станут персонажами классического украинского вертепа, а между песнями будут играть фрагменты мини-спектакля, в котором подадут рождественские традиции в современном контексте.

Олег «Фагот» Михайлюта (автор идеи, который сразу забронировал за собой роль Черта): «У нас есть несколько рождественских песен, есть акустическая программа, которую мы обычно играем в театрах. В этот раз мы решили все это соединить, добавить, перемешать и показать то, чего раньше не делали».

Александр «Фоззи» Сидоренко (автор либретто): «Я написал каждому актеру стихи, пытаясь перенести классические вертепные роли на нас и сохранить ощущение праздника, немного добавив свежего перца: мой персонаж (Сионист), например, в своей речи подчеркивает необходимость введения в Украине рынка земли. У всех есть свои роли и даже наше технический директор (Смерть) наконец-то имеет реплику».

Персонажи вертепа ТНМК:

Андрей Чудля (DJ) - Ирод;

Виктор Корженко (барабаны) - Царь;

Евгений Гусак (технический директор) - Смерть;

Константин Жуйков (бас) - Царь;

Александр Шиманский (фортепиано, труба) - Ангел;

загрузка...

Фагот - Черт;

Фоззи - Сионист;

Ярослав Веревкин (гитара) - Царь.

Напомним, что недавно вышла видеоработа, в которой можно увидеть кусочки праздничных интермедий и песен, из которых и состоит теплый акустический вертеп от ТНМК, который группа сыграет уже 14 января в Caribbean Club Concert-Hall.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Группа "Руки'в Брюки" сыграет концерт в честь Дня рождения Элвиса Пресли

9 января в Киеве группа "Руки'в Брюки" сыграет концерт в честь Дня рождения Элвиса Пресли

Афиша ​грандиозных новогодних и рождественских празднований в парке "Киевская Русь"

Афиша ​грандиозных новогодних и рождественских празднований в Киеве времен Х века

Афиша Киевского академического театра "Колесо" на январь

Репертуар и расписание спектаклей в театре "Колесо" на январь

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: