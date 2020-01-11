ТНМК сыграют "Теплый акустический вертеп" в Киеве

14 января группа ТНМК сыграет специальную программу «Теплый акустический вертеп» в столичном Caribbean Club Concert-Hall.

Музыканты станут персонажами классического украинского вертепа, а между песнями будут играть фрагменты мини-спектакля, в котором подадут рождественские традиции в современном контексте.

Олег «Фагот» Михайлюта (автор идеи, который сразу забронировал за собой роль Черта): «У нас есть несколько рождественских песен, есть акустическая программа, которую мы обычно играем в театрах. В этот раз мы решили все это соединить, добавить, перемешать и показать то, чего раньше не делали».

Александр «Фоззи» Сидоренко (автор либретто): «Я написал каждому актеру стихи, пытаясь перенести классические вертепные роли на нас и сохранить ощущение праздника, немного добавив свежего перца: мой персонаж (Сионист), например, в своей речи подчеркивает необходимость введения в Украине рынка земли. У всех есть свои роли и даже наше технический директор (Смерть) наконец-то имеет реплику».

Персонажи вертепа ТНМК:

Андрей Чудля (DJ) - Ирод;

Виктор Корженко (барабаны) - Царь;

Евгений Гусак (технический директор) - Смерть;

Константин Жуйков (бас) - Царь;

Александр Шиманский (фортепиано, труба) - Ангел;

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Фагот - Черт;

Фоззи - Сионист;

Ярослав Веревкин (гитара) - Царь.

Напомним, что недавно вышла видеоработа, в которой можно увидеть кусочки праздничных интермедий и песен, из которых и состоит теплый акустический вертеп от ТНМК, который группа сыграет уже 14 января в Caribbean Club Concert-Hall.