NK выступит на Дне рождения столичного клуба Caribbean Club

21 февраля столичный Caribbean Club Concert-Hall громко отметит свое 22-летие. Для гостей готовят выступление супер-звезды NK (Настя Каменских), зажигательную вечеринку с кавер-бэндом Lincoln и шоу виртуозных танцовщиц NC-17 Showballet.

Уже 22 года Caribbean Club дарит незабываемые яркие впечатления и лучшие события! Топовые артисты, шумные вечеринки, мировые звезды и собственно варьете-шоу - культовый клуб не перестает удивлять своих гостей, и с каждым годом отстаивает звание одного из лучших клубов Киева.

В этом году на свой День рождения Caribbean Club пригласил удивительную NK – первую украинскую певицу, которая стремительно покорила Латинскую Америку. Ёё песни представлены едва ли не во всех музыкальных чартах, в том числе в международных Billboard, Music Choice, HTV, MTV. А сама певица сияет на билбордах в сердце Нью-Йорка и записывает треки с мировыми звёздами.

NK поражает вокалом, очаровывает лиричными песнями и подрывает танцпол. Она создает музыку без границ, которая объединяет культуры.

21-го февраля NK представит зажигательную программу из главных хитов и новых популярных песен. Приготовьтесь услышать живьем «Попа как у Ким», «Elefante», «#этомояночь», «Обіцяю», «Дай мне», «Peligroso» и много других.

Ведущий Caribbean Club Birthday - неизменный и незаменимый Сержио Куницын.

Caribbean Club - праздник всегда с тобой! Не пропусти яркую вечеринку и выступление супер-звезды NK.

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