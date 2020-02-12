В украинских кинотеатрах стартует показ фильма "Сенсация"

13 февраля во всех кинотеатрах страны стартует показ драматического фильма "Сенсация" (Bombshell) режиссера Джея Роуча, основанного на реальных событиях.

Картина рассказывает о скандале, который разгорелся на известном американском канале Fox News в 2016 году. Группа женщин обвинила своего руководителя Роджера Айлза в сексуальных домогательствах. В 2017 году он умер, и было объявлено о том, что эту историю экранизируют.

По сюжету бывшая сотрудница телеканала Гретхен Карлсон подает иск в суд на Айлза, обвиняя телевизионного продюсера в том, что тот уволил ее из-за отказа вступить с ним в интимную связь. К ней присоединяются еще несколько сотрудниц канала, в том числе Мегин Келли. В результате проблемный начальник был вынужден покинуть свой пост.

Главные роли в картине достались трем знаменитым голливудским актрисам: Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби.

Официальный украинский трейлер



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