RU  UA

Лайм

В украинских кинотеатрах стартует показ фильма "Сенсация"

В основе – реальная история о домогательствах на канале Fox News

среда, 12 февраля 2020, 17:33
читати статтю українською

13 февраля во всех кинотеатрах страны стартует показ драматического фильма "Сенсация" (Bombshell) режиссера Джея Роуча, основанного на реальных событиях.

Картина рассказывает о скандале, который разгорелся на известном американском канале Fox News в 2016 году. Группа женщин обвинила своего руководителя Роджера Айлза в сексуальных домогательствах. В 2017 году он умер, и было объявлено о том, что эту историю экранизируют.

По сюжету бывшая сотрудница телеканала Гретхен Карлсон подает иск в суд на Айлза, обвиняя телевизионного продюсера в том, что тот уволил ее из-за отказа вступить с ним в интимную связь. К ней присоединяются еще несколько сотрудниц канала, в том числе Мегин Келли. В результате проблемный начальник был вынужден покинуть свой пост.

Главные роли в картине достались трем знаменитым голливудским актрисам: Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби.

Официальный украинский трейлер

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

В Княжестве Киевская Русь пройдет праздничное огненное шоу "Огни любви"

Подарок на день влюбленных: на выходных в парке "Киевская Русь" пройдет романтическая программа и огненное шоу

В столице пройдет первый Кураж Basic в 2020 году

15 февраля в Киев возвращается Кураж: самая крутая и тематическая барахолка столицы

NK выступит на Дне рождения столичного клуба Caribbean Club

Elefante NK: Настя Каменских исполнит лучшие хиты на вечеринке ко Дню рождения Caribbean Club

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: