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Новые девушки Джеймса Бонда: Freedom Jazz покажут взрывное шоу в Киеве

Freedom Jazz girls band объявили весеннюю серию Caribbean jazz dinner show

вторник, 3 марта 2020, 10:47
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Freedom Jazz girls band объявили весеннюю серию Caribbean jazz dinner show, которая стартует 5 марта. Очаровательные джазетки будут удивлять зрителей взрывным Sax Live Show "Пiф-Паф».

Популярное шоу собирало аншлаги прошлой осенью, и по многочисленным просьбам поклонников - возвращается уже этой весной!

Sax Live Show "Пiф-Паф” - это настоящая "Бондиана", которая будто сошла с экранов телевизоров. Девушки Бонда - вот, кем возомнили себя на этот раз Freedom jazz girls band.

"Мы примеряем на себя новые роскошные образы - опасных, авантюрных супергероинь - девушек того самого Джеймса Бонда. Будет прослеживаться любовная драматическая линия - словно изысканное колье на тонкой шее, и мы - джазетки, будем сверкать в нем бриллиантами", - говорят Freedom Jazz girls band.

Дерзко и неожиданно, как выстрел из-за угла. На сцене разыграются настоящие страсти, где зрители будут не свидетелями, а соучастниками.

А где-то в углу зрительного зала, в дыму сигары будет сидеть он, сверкая своими страстными глазами. И подойдя ближе непременно захочет себя представить, как всегда, это делал раньше: "Бонд, Джеймс Бонд". Но в этот раз его представления будет оборван на полуслове, ведь теперь и навсегда только - Jazz, Freedom Jazz!

"Отличное шоу! Очень профессионально! И площадка идеально подходит для такого формата. Это должен увидеть каждый!", - поделились впечатлениями гости, посетившие шоу прошлой осенью.

Не пропустите Sax Live Show "Пiф-Паф" этой весной: 5, 12, 26 марта, 2, 9 и 16 апреля в Caribbean Club Concert Hall.

Медиа-партнер шоу - Ретро FM.

Купить билеты на шоу можно на сайте

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