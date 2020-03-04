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"Эмма": в украинских кинотеатрах стартует показ экранизации романа Джейн Остин

Старт в Украине - 5 марта

среда, 4 марта 2020, 17:43
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В четверг, 5 марта, во всех кинотеатрах страны состоится премьера комедийной драмы "Эмма" по одноименному роману Джейн Остин. Режиссером картины выступил Отем Де Уайлд, а съемками ленты занималась кинокомпания Focus Features.

Эмма - молодая, богатая и самоуверенная. Она убеждена, что отлично разбирается в людях, и больше всего любит сводить пары. Неутомимая Эмма всегда готова к милым романтическим разочарованиям и безрассудным поступкам. Впрочем однажды ее предположение дает трещину - идеальная пара не клеится! А между прочим, она еще должна распознать собственную любовь, которая всегда была рядом.

Главная роль в фильме досталась Ане Тейлор-Джой "Сплит", "Стекло"). В "Эмме" также сыграли Джош О'Коннор, Билл Найи, Миа Гот и другие.

Стоит отметить, что это не первая экранизация мирового бестселлера Джейн Остин. В 1996 году вышел фильм, в котором главную героиню сыграла Гвинет Пэлтроу.

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Раздел: ЛаймАфиша
Теги: кино, афиша

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