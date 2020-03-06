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The Beatles Tribute Show: Liverpool Legends исполнят хиты легендарной четверки в Киеве

Концерт состоится 7 марта в Caribbean Club

пятница, 6 марта 2020, 10:37
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Всемирно известный коллектив Liverpool Legends, основанный родной сестрой Джорджа Харрисона - Луизой Хариссон, впервые выступит в Киеве. Концерт состоится 7 марта в столичном концерт-холле Caribbean Club.

Liverpool Legends привезут программу «The Greatest Hits», охватывающую всю историю величайшей группы всех времён - The Beatles.

Благодаря тщательному вниманию к каждой музыкальной детали, наряду со сменой костюмов, винтажными инструментами и спецэффектами, Liverpool Legends создают потрясающую атмосферу живых концертов The Beatles! Именно поэтому, концертный график коллектива расписан на годы вперёд.

«Мы не можем дождаться, когда уже посетим Украину, и поделимся там призывом к миру от The Beatles! Мы знаем, как это удивительно, и мы с нетерпением ждем гастролей в разных городах и встречи с людьми.», - поделились Liverpool Legends перед туром по Украине.

За историю существования Liverpool Legends добились впечатляющих результатов, вот только некоторые из них:

  1. Дали 4 концерта на огромном стадионе Rose Bowl в Пасадене, штат Калифорния, собрав 160 000 зрителей!
  2. Выступали во всемирно известном Карнеги-холле в Нью-Йорке, где The Beatles выступили в 1964 году сразу после шоу Эда Салливана;
  3. Номинированы на премию Грэмми за работу над альбомом «Fab Fan Memories»;
  4. Настолько впечатлили знаменитого голливудского продюсера Джерри Брукхаймера («Пираты Карибского моря», «Сокровище нации»), что получили приглашение сняться в фильме о Битлз - группе, навсегда изменившей ход музыки и мир;
  5. Удостоены наград «Лучшая группа», «Лучшее шоу», «Лучшее шоу-посвящение» и получили престижную премию «Артиста года» (Visitors’ Choice Award for Entertainer of The Year);
  6. Стали хэдлайнерами International Beatles Week («Международной недели Битлз») в Ливерпуле, где 100 000 фанатов заполнили улицу Виктория, чтобы услышать их концерт;
  7. У Liverpool Legends есть свой театр в Брэнсоне, штат Миссури, где они выступают в течение всего года.

Совсем недавно Liverpool Legends совершили поездку по миру, играя в исторических местах, таких как The Cavern Club в Ливерпуле, записывались в знаменитой Abbey Road Studios в Лондоне. Они выступали с Денни Лэйном (сооснователь Wings с Полом Маккартни), Питом Бестом (оригинальный барабанщик The Beatles) и Boston Pops.

Если вы хотите пропитаться духом The Beatles, ощущая как по коже бегут мурашки на песне «Hey Jude», испытать сжимающую грудь ностальгию на «Yesterday», если для вас и ваших друзей фраза «Come together» - это пароль, а «Let it be» - девиз по жизни, тогда добро пожаловать на борт желтой подводной лодки 7 марта в Caribbean Club!

Купить билеты на концерт можно на сайте

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