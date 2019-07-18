Арбузная диета: как быстро похудеть и не навредить здоровью

Арбузная диета поможет оставить в прошлом несколько лишних килограмм без изнурительных тренировок в спортзале и без вреда для здоровья. Такая диета придется по вкусу многим девушкам, ведь можно лакомиться сочной большой ягодой и при этом худеть.

В летний период вкусно худеть можно разными способами, а сегодня мы расскажем об арбузной диете, которая поможет быстро обрести стройную фигуру.

Арбуз - настоящий кладезь легко усваиваемых веществ, к тому же в нем содержится большое количество воды - 90%! Поэтому с помощью этой ягоды можно также очистить организм от вредных шлаков и токсинов. Но учтите, что очищающий эффект довольно сильный, поэтому дольше трех дней сидеть на арбузной диете не рекомендуется.

Арбузная диета переносится довольно легко. На протяжении трех дней, вы должны есть только арбуз. Количество его зависит от вашего изначального веса, исходя из пропорции 1 килограмм мякоти ягоды на 10 килограмм вашего веса. К примеру, если ваш вес составляет 70 килограмм, то в день вы должны съесть 7 килограмм мякоти арбуза.

За три дня арбузной диеты вы гарантированно сбросите 3 килограмма.

Противопоказания

Важно помнить, что арбузная диета подходит не всем. Запрещается прибегать к ней людям, которые имеют проблемы с работой почек, камни, а также диабетикам и аллергикам. Также нельзя сидеть на арбузной диете беременным женщинам и кормящим грудью мамам.

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