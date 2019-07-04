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Свадьба Регины Тодоренко в Италии: Леся Никитюк поймала букет и трогательно поздравила невесту

В сети появились первые видео со свадьбы пары

четверг, 4 июля 2019, 12:38
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Украинская телеведущая Леся Никитюк, будучи гостьей на свадьбе коллеги Регины Тодоренко и ее супруга Влада Топалова в Сорренто (Италия), поймала свадебный букет и трогательно поздравила подругу-невесту.

Фото со свадебным букетом Никитюк опубликовала на личной странице в Instagram, где добавила также несколько строчек с пожеланиями.

"Мои поздравления. Последний раз твои глаза так сияли, когда мы в 2015 купили 10 кг устриц в Намибии. Будь счастлива, и пусть будет здоров маленький Ми", - написала ведущая, упомянув 7-месячного Михаила, сына Тодоренко и Топалова.

В сети появились первые видео со свадьбы пары: танец, свадебная клятва, запечатлели гости тот момент, как Леся Никитюк ловила свадебный букет.

"Это просто потому что я профессионально играла в баскетбол", – посмеялась она.

Напомним, свои отношения пара официально оформила еще в октябре прошлого года, а сейчас решила отметить это событие в кругу друзей. Праздновать свадьбу супруги намерены три дня.

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