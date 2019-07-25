Бог волчиц: Винник показался без бороды и нарвался на комплименты

Популярный украинский исполнитель, композитор, автор песен и покоритель женских сердец Олег Винник решился на небольшие перемены во внешности - певец сбрил бороду.

Фото нового образа 45-летний артист обнародовал на своей странице в Instagram. На снимке певец позирует в бассейне на закате. "С бородой или без?", - поинтересовался Винник у поклонниц.

Фанатки разошлись во мнениях: одни советуют снова отрастить бороду, другие считают, что без растительности на лице певец выглядит моложе и милее.

"Без! Такой милый, без бороды, ну прям, юноша! Зачем вам добавлять года?", "Конечно "без". Как мальчик!", "Легкая небритость по-любому", "И так и так хорош, но с бородой чуть лучше", "С бородой, однозначно! Очень стильно", "Без, настоящий красавец, бог волчиц", "С бородой. Блин, я даже не узнала", "Однозначно с бородой. Борода вам добавляет мужественности и брутальности, а без бороды вы просто милый", - пишут поклонницы в комментариях под снимком.

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