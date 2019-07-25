RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Бог волчиц: Винник показался без бороды и нарвался на комплименты

Певец показал фото нового образа

четверг, 25 июля 2019, 13:13
читати статтю українською

Популярный украинский исполнитель, композитор, автор песен и покоритель женских сердец Олег Винник решился на небольшие перемены во внешности - певец сбрил бороду.

Фото нового образа 45-летний артист обнародовал на своей странице в Instagram. На снимке певец позирует в бассейне на закате. "С бородой или без?", - поинтересовался Винник у поклонниц.

Фанатки разошлись во мнениях: одни советуют снова отрастить бороду, другие считают, что без растительности на лице певец выглядит моложе и милее.

"Без! Такой милый, без бороды, ну прям, юноша! Зачем вам добавлять года?", "Конечно "без". Как мальчик!", "Легкая небритость по-любому", "И так и так хорош, но с бородой чуть лучше", "С бородой, однозначно! Очень стильно", "Без, настоящий красавец, бог волчиц", "С бородой. Блин, я даже не узнала", "Однозначно с бородой. Борода вам добавляет мужественности и брутальности, а без бороды вы просто милый", - пишут поклонницы в комментариях под снимком.

  • Ранее известный украинский хореограф, судья нового сезона проекта "Танці з зірками" Влад Яма предстал перед поклонниками в неожиданном образе. На странице танцора в Instagram появилось фото, на котором он запечатлен с длинными волосами и пестром наряде.
  • Популярный украинский артист Сергей Бабкин перед родами своей жены Снежаны решился на кардинальные перемены во внешности.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Модный дизайн летнего маникюра на короткие ногти: фото лучших идей

В сезоне лето 2019 актуальны различные типы ноготков, как ​длинные, так и короткие. Выбирая маникюр с короткими ногтями, вы отдаете предпочтение практичности и удобству.

Хорошеет с каждым днем: Леся Никитюк покорила фанатов фигурой в ярком бикини

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новое фото в купальнике и восхитила поклонников.

Соблазнительная Каменских снялась для модного журнала и раскрыла секреты своей красоты

Украинская певица Настя Каменских снялась для журнала L'Officiel Украина и поделилась своими beauty-привычками.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: