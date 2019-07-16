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Влад Яма показался с длинными волосами: таким поклонники его еще не видели

Хореограф продемонстрировал необычный образ

вторник, 16 июля 2019, 10:58
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Известный украинский хореограф, судья нового сезона проекта "Танці з зірками" Влад Яма предстал перед поклонниками в неожиданном образе.

Так, на странице танцора в Instagram появилось фото, на котором он запечатлен с длинными волосами и пестром наряде. В подписи к снимку Влад похвастался, что снялся в полнометражном фильме, где, судя по всему, сыграл йога.

"Йог, очень приятно, очень приятно, йог ... Да, я сделал это! Снялся в полнометражном кино. Еще одна мечта сбылась. Романтическая комедия "Ограбление по-украински", премьера 13 февраля 2020 года!", - написал Яма, а также поинтересовался у фолловеров, нравится ли им его образ.

"Необычный образ", "Хорошо, когда мечты сбываются! Это счастье!!! А образ шикарный!", "Веселый йог", "Вам идет шевелюра", "Чем-то на Винника похож, опасно!", "Образ прикольный", "Самый симпатичный йог", - комментируют поклонники хореографа.

  • Ранее Влад Яма растрогал своих поклонников обращением к своей жене. Танцор опубликовал в личном микроблоге милый снимок с Лилианой, который сопроводил чувственными строками.
  • В ночь на 8 июля в эфире канала "1+1" состоялся суперфинал вокального проекта "Голос. Діти-5", победителем которого стал участник из Грузии Александр Зазарашвили (команда группы "Время и Стекло"). Лучшего вокалиста сезона зрители традиционно выбирали в прямом эфире путем смс-голосования и звонков.

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