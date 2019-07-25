Какой из видов летнего маникюра вам подойдет: тест-пятиминутка

Маникюр играет не последнюю роль в создании безупречного женского образа. Стильный дизайн ногтей привлекает внимание окружающих, а также дарит настроение и уверенность в себе каждой девушке.

Сегодня в нейл-индустрии существует множество видов летнего маникюра, и каждая модница старается подобрать для себя свой идеальный и, конечно же, модный и стильный дизайн. Но когда их такое многообразие, как же выбрать именно свой маникюр? The Lime решил помочь определиться и с помощью теста выбрать один из модных вариантов. Тест состоит всего из нескольких вопросов и отнимет не более пяти минут.

Французский маникюр



Французский маникюр уверенно держит свои позиции среди видов маникюра. Ведь классика никогда не выходит из моды. Этот вид маникюра делает ручки более изящными и аккуратными, а образ - более женственным. Чаще всего встречается белый френч, но он может быть выполнен и в ярких тонах.

Лунный маникюр



Лунный маникюр является одним из подвидов французского маникюра. По своей сути он является "перевернутым" френчем. Полумесяц у основания ногтя обычно наносится белым лаком, хотя возможны и другие варианты, которых, кстати говоря, довольно много.

Персиковый маникюр



В этом сезоне невероятной популярностью пользуется дизайн ногтей с цветом "персик". Такой вид маникюра придаст образу свежесть, легкость и изящность. Персиковый маникюр отлично смотрится в монохромном исполнении, но если вы хотите сделать маникюр более оригинальным - можно добавить рисунок и блестящий камушек.

Неоновый маникюр



Настоящим хитом этого летнего сезона стал неоновый нейл-арт. Яркие кислотные оттенки на ногтях даже без дизайна не останутся без внимания. Конечно, неоновый маникюр - смелое решение, но зато с такими ногтиками летнее настроение обеспечено. Этот оттенок отлично смотрится, как на длинных, так и коротких ногтях. Этот цвет можно делать самостоятельным, а можно сочетать с различными рисунками.

Арбузный маникюр



Арбузный маникюр – это невероятно стильный вариант дизайна ногтей для лета. Сочетание красного, зеленого и черного поднимет настроение обладательнице сочного маникюра и притянет внимание окружающих. Такой дизайн ноготков сделает ваш образ невероятно ярким и вкусным, а также подарит ощущение легкости и беззаботности.

Ранее The Lime собрал для вас лучшие идеи летнего маникюра на короткие ногти, в примерах которых можно утонуть.

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