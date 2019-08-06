Некогда популярный маникюр снова в тренде: 10 свежих идей для этого лета

Французский маникюр или, как мы чаще говорим, френч, снова в строю современных трендов. Такой дизайн ногтей делает ручки изящными и аккуратными, а образ - более женственным.

Френч очень полюбился модницам, так как он универсален и способен выручить в любой ситуации, как черное маленькое платье Коко Шанель. В 2019 году актуален как традиционный французский маникюр, так и френч в современном исполнении. The Lime собрал для вас 10 свежих идей маникюра на лето, которые можно без опасения выполнять на разной форме и длине пластины.

Этим летом французский маникюр приобрел разноплановые окрасы и стили. Разноцветный френч станет отличным вариантом для летнего отдыха. Такой дизайн сделает ваш образ более игривым, ярким и запоминающимся.

А если желаете праздника на ногтях - добавьте стразики или блестки. Нескольких камушков будет достаточно, чтобы придать вашему образу изысканности.

Не покидает топовых позиций этим летом классический френч с белой "улыбкой". Стильно будет выглядеть на руках маникюр, выполненный в нежно-розовой или сливочной палитре.

Французский маникюр 2019 может быть нежным и романтичным, ярким и загадочным, а также игривым и праздничным. Выбирайте тот дизайн, который по душе именно вам.

Ранее The Lime подготовил для вас тест, с помощью которого вы сможете подобрать свой идеальный маникюр. Тест состоит всего из нескольких вопросов и отнимет не более пяти минут.

А также собрал для вас несколько модных идей ногтевого дизайна, которые легко повторить в домашних условиях.

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