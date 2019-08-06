RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Некогда популярный маникюр снова в тренде: 10 свежих идей для этого лета

Френч может предстать в совершенно невообразимых решениях

вторник, 6 августа 2019, 17:51
читати статтю українською

Французский маникюр или, как мы чаще говорим, френч, снова в строю современных трендов. Такой дизайн ногтей делает ручки изящными и аккуратными, а образ - более женственным.

Френч очень полюбился модницам, так как он универсален и способен выручить в любой ситуации, как черное маленькое платье Коко Шанель. В 2019 году актуален как традиционный французский маникюр, так и френч в современном исполнении. The Lime собрал для вас 10 свежих идей маникюра на лето, которые можно без опасения выполнять на разной форме и длине пластины.

Этим летом французский маникюр приобрел разноплановые окрасы и стили. Разноцветный френч станет отличным вариантом для летнего отдыха. Такой дизайн сделает ваш образ более игривым, ярким и запоминающимся.

А если желаете праздника на ногтях - добавьте стразики или блестки. Нескольких камушков будет достаточно, чтобы придать вашему образу изысканности.

Не покидает топовых позиций этим летом классический френч с белой "улыбкой". Стильно будет выглядеть на руках маникюр, выполненный в нежно-розовой или сливочной палитре.

Французский маникюр 2019 может быть нежным и романтичным, ярким и загадочным, а также игривым и праздничным. Выбирайте тот дизайн, который по душе именно вам.

  • Ранее The Lime подготовил для вас тест, с помощью которого вы сможете подобрать свой идеальный маникюр. Тест состоит всего из нескольких вопросов и отнимет не более пяти минут.
  • А также собрал для вас несколько модных идей ногтевого дизайна, которые легко повторить в домашних условиях.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Королева Елизавета годами не изменяет любимой косметике, и ее цены вас удивят

Какой косметикой пользуется королева Елизавета 2

Что съесть, чтобы похудеть: 10 полезных продуктов, от которых не поправляются

Для того, чтобы держать себя в форме постоянно, нужно придерживаться правильного питания.

Названы финалистки конкурса Мисс Украина-2019: фото красоток

В финал конкурса красоты Мисс Украина 2019 прошли 25 участниц.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: