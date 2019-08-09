RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Огуречная диета: как похудеть быстро и без вреда для организма

Диета из огурцов позволяет похудеть в кратчайшие сроки

пятница, 9 августа 2019, 16:29
читати статтю українською

Огуречная диета - один их самых простых и эффективных методов снижения веса в кротчайшие сроки. К тому же летом эта диета очень экономная, так как этот зеленый овощ в сезон достаточно дешевый.

Суть диеты из огурцов во влиянии свежих овощей на физиологию человека: стимуляция пищеварения, чистка кишечника и всего организма, нормализация водно-солевого баланса, мочегонное действие, активация обмена веществ. The Lime расскажет, как похудеть быстро и без вреда для здоровья с использованием огурцов.

При соблюдении монодиеты, то есть питании только огурцами, можно сбросить 10 килограмм за неделю. Однако нужно учитывать, что резкое снижение небезопасно для здоровья. Более безопасный вариант огуречной диеты - с добавлением других продуктов. Такой вариант диеты дает меньший результат (6-7 килограмм), но зато наносит меньше вреда.

Огуречная диета на неделю

Первый день

Завтрак: ломтик тоста, сыр и огурец.

Обед: салат из свежих огурцов и стакан нежирного кефира.

Ужин: салат из яиц и огурцов, кефир, апельсин.

Второй день

Завтрак: овсяная кашка с огурцом, кефир, йогурт без добавок или зеленый чай.

Обед: окрошка из овощей.

Ужин: огурцы, тост и кефир.

Третий день

Завтрак: обезжиренный творог.

Обед: салат из огурцов и куриного филе.

Ужин: стакан кефира с корицей.

Четвертый день

Завтрак: тосты с огурцами и сыром.

Обед: салат из зелени, творог.

Ужин: стакан кефира.

Пятый день

Завтрак: овощной салат с огурцами, кефир или зеленый чай.

Обед: отварная рыба с рисом, кефир.

Ужин: яблоко или апельсин.

Шестой день

Завтрак: куриное филе с салатом.

Обед: овощной суп, два огурца.

Ужин: кефир и тост с сыром.

Седьмой день

Завтрак: овощной салат и куриное филе.

Обед: кисломолочные продукты.

Ужин: кисломолочные продукты.

Противопоказания огуречной диеты

Важно помнить, что огуречная диета подходит не всем. Она противопоказана людям, страдающим заболеваниями почек, желудка и кишечника. Сидеть на огуречной диете противопоказано беременным женщинам и кормящим матерям. Тяжело этот способ похудения дается спортсменам и людям, при активной интеллектуальной деятельности.

  • Также читайте на The Lime, как быстро похудеть этим летом с помощью яблочной диеты.
  • А также, как сбросить лишний вес с помощью интервального голодания. Это достаточно простой и в то же время эффективный способ похудения, который уже полюбился многим девушкам.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Ратаковски снялась для глянца с небритыми подмышками: модель ждала эффекта "вау", но не тут-то было

Модель и звезда Instagram снялась в необычной фотосессии для популярного глянца

Маникюр на короткие ногти: 15 свежих идей дизайна на август

Маникюр на короткие ногти - один из главных трендов этого лета. Мастера ногтевого дизайна предлагают в маникюре 2019 разнообразные рисунки.

10 свежих идей маникюра: подглядываем за ногтями Насти Каменских, Нади Дорофеевой и не только

Какой маникюр делают певицы Настя Каменских, Надя Дорофеева, теледивы Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: