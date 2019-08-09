Огуречная диета: как похудеть быстро и без вреда для организма

Огуречная диета - один их самых простых и эффективных методов снижения веса в кротчайшие сроки. К тому же летом эта диета очень экономная, так как этот зеленый овощ в сезон достаточно дешевый.

Суть диеты из огурцов во влиянии свежих овощей на физиологию человека: стимуляция пищеварения, чистка кишечника и всего организма, нормализация водно-солевого баланса, мочегонное действие, активация обмена веществ. The Lime расскажет, как похудеть быстро и без вреда для здоровья с использованием огурцов.

При соблюдении монодиеты, то есть питании только огурцами, можно сбросить 10 килограмм за неделю. Однако нужно учитывать, что резкое снижение небезопасно для здоровья. Более безопасный вариант огуречной диеты - с добавлением других продуктов. Такой вариант диеты дает меньший результат (6-7 килограмм), но зато наносит меньше вреда.

Огуречная диета на неделю

Первый день

Завтрак: ломтик тоста, сыр и огурец.

Обед: салат из свежих огурцов и стакан нежирного кефира.

Ужин: салат из яиц и огурцов, кефир, апельсин.

Второй день

Завтрак: овсяная кашка с огурцом, кефир, йогурт без добавок или зеленый чай.

Обед: окрошка из овощей.

Ужин: огурцы, тост и кефир.

Третий день

Завтрак: обезжиренный творог.

Обед: салат из огурцов и куриного филе.

Ужин: стакан кефира с корицей.

Четвертый день

Завтрак: тосты с огурцами и сыром.

Обед: салат из зелени, творог.

Ужин: стакан кефира.

Пятый день

Завтрак: овощной салат с огурцами, кефир или зеленый чай.

Обед: отварная рыба с рисом, кефир.

Ужин: яблоко или апельсин.

Шестой день

Завтрак: куриное филе с салатом.

Обед: овощной суп, два огурца.

Ужин: кефир и тост с сыром.

Седьмой день

Завтрак: овощной салат и куриное филе.

Обед: кисломолочные продукты.

Ужин: кисломолочные продукты.

Противопоказания огуречной диеты

Важно помнить, что огуречная диета подходит не всем. Она противопоказана людям, страдающим заболеваниями почек, желудка и кишечника. Сидеть на огуречной диете противопоказано беременным женщинам и кормящим матерям. Тяжело этот способ похудения дается спортсменам и людям, при активной интеллектуальной деятельности.

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