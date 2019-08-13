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Уверены, что вам можно арбуз? Не факт: что важно знать о главном лакомстве лета

Узнайте о пользе и вреде арбуза

вторник, 13 августа 2019, 17:15
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С наступлением лета мы с нетерпением ждем того момента, когда на прилавках магазинов появятся большие сочные полосатые ягоды. Как выбрать арбуз, наверняка уже знают многие, но мало кто знает, что он показан далеко не всем.

Прежде чем купить арбуз, нужно знать, кому употреблять сладкие ягоды полезно, а кому - опасно. The Lime расскажет, кто может смело лакомиться любимой сезонной ягодой, а кому следует быть осторожным.

Арбуз польза

Безусловно, польза правильно выращенного арбуза - неоценима. В нем содержится большое количество фолиевой кислоты, железо, витамины А и С, кальций, магний, натрий и другие микроэлементы. Арбуз полезен беременным женщинам и кормящим мамам. Большое содержание жидкости в ягоде положительно сказывается на лактации, увеличивая количество грудного молока.

Людям, страдающем анемией, стоит обязательно включить арбуз в свой рацион. Так как в этом продукте содержится железо, арбуз показан людям с дефицитом этого элемента.

Арбуз также обладает сильным мочегонным и желчегонным свойствами. В сезон арбузов можно избавиться от песка и мелких камней в почках, а также упростить работу печени.

Арбуз выводит из организма холестерин, поэтому полосатую ягоду рекомендуют при атеросклерозе, подагре, ожирении и артритах.

Кроме того, арбуз защищает кожу и организм от ультрафиолета, следовательно этот продукт станет незаменимым на пляже.

Арбуз калорийность

Как известно, арбуз - диетический продукт. Калорийность арбуза составляет 25 калорий на 100 грамм. Диетологи включают этот продукт в различные диеты, направленные на уменьшение веса. Одной из таких является монодиета, то есть когда в пищу употребляется только одни арбузы. Арбузная диета переносится довольно легко. На протяжении трех дней, вы должны есть только арбуз. Количество его зависит от вашего изначального веса, исходя из пропорции 1 килограмм мякоти ягоды на 10 килограмм вашего веса.

Кому нельзя есть арбуз

Некоторым людям категорически запрещено употреблять арбузы. Стоит забыть об этой ягоде людям, страдающим мочекаменной болезнью, аденомой предстательной железы, расстройствами желудочно-кишечного тракта и колитами.

Тем, кто недавно перенес хирургическое вмешательство - стоит уменьшить количество порций.

В группу риска также включены те, у кого наблюдаются проблемы с сердцем.

Крайне не рекомендуется давать арбуз маленьким детям, поскольку ягода может содержать в себе высокое количество токсинов и нитратов, которые неблагоприятно могут сказаться на детском здоровье.

Мало кто знает, что арбуз еще нужно правильно есть. Употребление ягоды важно не смешивать с жирной и соленой пищей, так как есть риск вызвать отеки и боли в желудке. А привычка закусывать арбуз черным хлебом может привести к обострениям болезни двенадцатиперстной кишки.

Арбуз нельзя есть до еды или сразу после, чтобы не спровоцировать проблемы с пищеварением. Употреблять в пищу полосатую ягоду рекомендуют за два часа до или через два часа после основного приема пищи.

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