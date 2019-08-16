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Осень близко: 10 идей стильного маникюра на новый сезон

Выбирайте самые свежие идеи осеннего маникюра

пятница, 16 августа 2019, 18:00
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Когда лето идет к своему завершению, многие девушки начинают подбирать себе новый неброский гардероб, а также выбирать красивый осенний маникюр.

На смену яркому дизайну ногтей приходят новые идеи в характерных для осени тонах. Маникюр на осень - это темные и контрастные оттенки, такие как серый, кофейный, бордовый, болотный, темно-оранжевый, глубокий синий, фиолетовый, черный, изумрудно-зеленый и другие. А если к этим цветам добавить еще и символов осени, то выйдет довольно оригинальный маникюр. The Lime собрал для вас самые свежие идеи маникюра на осень, которые восхищают своей красотой и простотой одновременно.

Маникюр на осень 2019 довольно разнообразен. Это и всевозможные листочки, веточки, зверушки, овощи и фрукты, а также глубокие однотонные варианты. А если у вас осень ассоциируется с непогодой, то можно сделать маникюр с капельками дождя.

Громким трендом этой осени стал маникюр с анималистичным принтом. Больше звериные рисунки не ассоциируются с безвкусицей, а выглядят очень стильно и весело. Только нужно учесть, что такой дерзкий нейл-арт лучше всего смотрится на коротких или ногтях средней длины. Ведь, как известно, очень легко перейти тонкую грань от ультрамодного до вульгарного.

Также осенний маникюр может украсить любимый ваш узор. Всевозможные цветочки, абстракция, геометрия, различные линии - здесь все возможно и уместно. Только при этом стоит помнить, что ваш маникюр на осень должен гармонировать с вашим образом и соответствовать вашему стилю.

  • Ранее The Lime собрал для вас самые свежие и креативные идеи маникюра, от которых вы не сможете отказаться этим летом.
  • А также рассказал о некогда популярном французском маникюре, который снова в строю современных трендов.

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