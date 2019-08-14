Шаг от стандартов: 10 свежих и креативных идей маникюра на каждый день

Каждая женщина, желающая оставаться на высоте во всем, уделяет не последнюю роль маникюру. Ведь каждый день хочется выглядеть безупречно, независимо от возраста.

Модный маникюр 2019 очень разнообразен и предлагает модницам яркие идеи дизайна, которые можно воплотить на любую длину и форму ногтей. The Lime собрал для вас самые свежие и креативные идеи маникюра, от которых вы не сможете отказаться этим летом.

Маникюр лето 2019 - это оригинальные техники, сочные оттенки, стильная геометрия, необычный зеркальный нейл-арт и, конечно же, всеми любимый френч. Решаясь на новомодный дизайн ногтей, вам стоит сначала выбрать ту технику, которая вам по душе и которая поможет воплотить идею на ваших ноготочках.

Одним из самых модных трендов в дизайне ногтей 2019 является маникюр с мазками кистью. Такой нейл-арт не оставит равнодушной ни одну креативную и стильную девушку. Его смело можно воплощать как на длинных, так и коротких ногтях. Такой дизайн смотрится очень необычно и подойдет на каждый день.

Еще одним нескучным и кративным дизайном можно смело назвать геометрический маникюр. Преимущество такого нейл-арта в том, что можно сочетать любые орнаменты и оттенки. Модная геометрия будет смотреться на ваших пальчиках легко и непринужденно, и ваш образ точно не будет скучным.

The Lime также предлагает посмотреть, какой маникюр делают украинские и зарубежные знаменитости, и возможно, подобрать что-то себе.

А также советует пройти тест, с помощью которого вы сможете подобрать свой идеальный маникюр. Он состоит всего из нескольких вопросов и отнимет не более пяти минут.

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