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Шаг от стандартов: 10 свежих и креативных идей маникюра на каждый день

Лучшие тренды летнего дизайна ногтей

среда, 14 августа 2019, 18:42
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Каждая женщина, желающая оставаться на высоте во всем, уделяет не последнюю роль маникюру. Ведь каждый день хочется выглядеть безупречно, независимо от возраста.

Модный маникюр 2019 очень разнообразен и предлагает модницам яркие идеи дизайна, которые можно воплотить на любую длину и форму ногтей. The Lime собрал для вас самые свежие и креативные идеи маникюра, от которых вы не сможете отказаться этим летом.

Маникюр лето 2019 - это оригинальные техники, сочные оттенки, стильная геометрия, необычный зеркальный нейл-арт и, конечно же, всеми любимый френч. Решаясь на новомодный дизайн ногтей, вам стоит сначала выбрать ту технику, которая вам по душе и которая поможет воплотить идею на ваших ноготочках.

Одним из самых модных трендов в дизайне ногтей 2019 является маникюр с мазками кистью. Такой нейл-арт не оставит равнодушной ни одну креативную и стильную девушку. Его смело можно воплощать как на длинных, так и коротких ногтях. Такой дизайн смотрится очень необычно и подойдет на каждый день.

Еще одним нескучным и кративным дизайном можно смело назвать геометрический маникюр. Преимущество такого нейл-арта в том, что можно сочетать любые орнаменты и оттенки. Модная геометрия будет смотреться на ваших пальчиках легко и непринужденно, и ваш образ точно не будет скучным.

  • The Lime также предлагает посмотреть, какой маникюр делают украинские и зарубежные знаменитости, и возможно, подобрать что-то себе.
  • А также советует пройти тест, с помощью которого вы сможете подобрать свой идеальный маникюр. Он состоит всего из нескольких вопросов и отнимет не более пяти минут.

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