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Какой косметикой не стоит пользоваться осенью: полезные советы специалиста

С чем нужно распрощаться до весны и почему это нужно сделать как можно скорее

вторник, 20 августа 2019, 17:28
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После лета кожа становится обезвоженной и сухой, так как на нее воздействовали активные солнечные лучи. Поэтому уход за лицом осенью должен быть комплексным, направленным на восстановление и питание.

Кроме того, осенью нашу кожу поджидают еще несколько негативных факторов, таких как дождь, ветер, первые холода и прочие капризы погоды. И если не подойти к вопросу по уходу за кожей лица серьезно, то грустить придется не только из-за непогоды, но и из-за шелушений, высыпаний и преждевременного появления морщин. The Lime расскажет, какая должна быть косметика для лица в сезон осень 2019 и что стоит исключить из своего ежедневного ухода.

Крем для лица

Увлажняющий крем, который вы использовали летом, замените на питательный. Ведь именно питание так необходимо коже осенью. Чтобы восстановить кожу после летнего сезона и защитить от холодов, лучше выбирать крема для лица с более плотной текстурой. Наносите увлажняющий крем утром и вечером, предварительно очистив кожу.

Матовая помада

Специалисты рекомендуют убрать из косметички матовые помады, так как они способны пересушивать кожу губ. А так как осенью кожа требует питания, то лучше отдать предпочтение глянцевым помадам. Они обладают естественным влажным блеском, и хорошо ложатся на кожу губ и также хорошо с нее смываются.

Скраб

Для многих девушек скрабы являются обязательным атрибутом в уходе за кожей лица. Однако осенью стоит воздержаться от использования такого косметического продукта. Воздействие на кожу абразивных частичек может не только разрушить верхний слой кожи, но и усугубить проблему обветривания. Поэтому косметологи призывают отказаться осенью от грубых скрабов, заменив их на легкие гаммаши, которые нежно отшелушивают ороговевшие клетки.

Матовая пудра или тональный крем

К выбору тонального крема нужно подойти ответственно, так как эта декоративная косметика способна пересушивать кожу. Тональный крем для осени обязательно должен обладать увлажняющими свойствами. А от пудры с матирующим эффектом вообще стоит отказаться. Ведь осенью все силы стоит направить на увлажнение и питание, а пудра только подчеркнет сухость.

Лак для волос

Осенью наши волосы требуют такого же ухода, как и кожа лица. Холод и ветер делают локоны тусклыми и сухими, а шевелюра заметно теряет в объеме. Поэтому косметика для волос в холодный период должна быть соответствующей.

Специалисты не рекомендуют часто использовать лак для волос, так как он способен сильно пересушивать волосы. Поэтому вместо интенисвного фиксирующего средства лучше использовать питательные маски и сыворотки, которые способны восстановить структуру волос и придать им блеск и здоровье.

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