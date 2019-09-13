Мисс Украина 2019: как прошел конкурс и что известно о победительнице Маргарите Паше

12 сентября в киевском Дворце "Украина" состоялся главный ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина-2019". Заветный титул самой красивой девушки нашей страны и корону получила харьковчанка Маргарита Паша.

Девушка получила денежный приз 400 тысяч гривен и представит Украину на одном из масштабных конкурсов – международном конкурсе "Мисс Мира", который состоится в декабре этого года. Корону победительнице вручила "Мисс Украина-2018" Леонила Гузь. Фото с мероприятия публикует "Информатор".

На конкурсе Маргарита выступала под номером 15. Победу ей отдали Екатерина Кухар, Павел Зибров, Ирина Горовая, Николай Тищенко и другие звездные члены жюри.

В рамках конкурса жюри также определило двух конкурсанток, которые представят нашу страну на международных конкурсах. Так, "Мисс Украина Вселенная" стала 24-летняя одесситка Марина Киосе. А титул "Мисс Украина Земля" достался 20-летней красавице из Волынской области Диане Шабас. Обе девушки получили денежный приз в размере 200 тысяч гривен.

О победительнице Маргарите Паше известно, что ей 24 года, в прошлом году она получила степень магистра по специальности "менеджмент", а сейчас получает второе образование. Девушка учится на 3 курсе Киевского института международных отношений по специальности "международное право".

Среди своих хобби Маргарита выделяет йогу, а также художественную гимнастику (победительница имеет звание мастера спорта). О титуле самой красивой девушки Украины Паша мечтала с детства, но на конкурс пришла не только ради звания. Красавица мечтает открыть в Харькове спортивный интернат для детей-сирот. Маргарита в течение нескольких лет помогает детишкам и организовывает для них новогодние праздники.

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