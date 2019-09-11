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Украинский фотограф сняла обнаженную Кайли Дженнер для журнала Playboy: фото

Менее чем за сутки фото собрало больше 12 млн лайков

среда, 11 сентября 2019, 11:48
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Американская модель Кайли Дженнер, которую недавно назвали самой молодой миллиардершей в мире, снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца Playboy. Снимок появился на ее странице в Instagram, где менее чем за сутки собрал больше 12 млн лайков.

Примечательно, что на этот раз Дженнер позировала не одна. В кадре модель запечатлена со своим бойфрендом, трэп-звездой Трэвисом Скоттом. Автором фотосессии выступила украинский фотограф Саша Самсонова.

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"Когда Хьюстон встречается с Лос-Анджелесом", - отметила под снимком модель. Судя по тому, что и Кайли Дженнер, и Саша Самсонова отметили снимки хештегом Playboy, вскоре кадр стоит ждать на страницах глянца.

Фото в профиле знаменитости стало сверх популярным. Если обычно снимки модели собирают в пределах суток 4-6 млн лайков, то новый может похвастаться цифрой, умноженной на два. Более того, под постом Дженнер не утихают дискуссии. Среди 130 тыс. комментариев встречаются как комплименты, так и осуждения.

Поздравили с очередным успехом пользователи соцсети и Сашу Самсонову. "Только выше, к новым успехам", - отметили в одном из комментариев под ее постом.

  • Самая пышнотелая в мире модель отличилась смелой выходкой на Неделе моды в Нью-Йорке.
  • Американская plus-size модель Эшли Грэм призналась поклонникам, что ждет первенца. На личной странице в Instagram звезда глянцевых журналов опубликовала видео, на котором вместе с супругом Джастином Эрвином рассказала о своем положении.

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