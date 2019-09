Украинский фотограф сняла обнаженную Кайли Дженнер для журнала Playboy: фото

Американская модель Кайли Дженнер, которую недавно назвали самой молодой миллиардершей в мире, снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца Playboy. Снимок появился на ее странице в Instagram, где менее чем за сутки собрал больше 12 млн лайков.

Примечательно, что на этот раз Дженнер позировала не одна. В кадре модель запечатлена со своим бойфрендом, трэп-звездой Трэвисом Скоттом. Автором фотосессии выступила украинский фотограф Саша Самсонова.

