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Трансгендер Кейтлин Дженнер пошутила о смене пола и похвасталась дочерьми-моделями

Бывший отец семейства Дженнер-Кардашьян не стесняется шуток ниже пояса

четверг, 12 сентября 2019, 13:36
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Кейтлин Дженнер (в прошлом - Брюс Дженнер) совершила успешный гендерный переход от мужчины к женщине в 2015 году. С тех пор телезвезда и бывший чемпион по легкой атлетике смело подшучивает над собой. Так, на шоу Алека Болдуина "Comedy Central's Roast" 69-летняя Дженнер рассказала о судьбе своего детородного органа.

Кейтлин упрекнула своих коллег-знаменитостей за то, что они отвешивали глупые комментарии и шутки о том, как она отрезала свой член, пишет Daily Mail.

"Я его не отрезала. Я просто отправила его на пенсию", - сказала Дженнер.

Затем она напоминал о мастерстве своего органа и похвасталась потомством, которое произвела на свет, будучи Брюсом Дженнером.

"Позвольте мне напомнить, что он сделал Кайли Дженнер, самого молодого селф-мейд миллиардера за всю историю, - заявила она. - Также он сделал Кендалл Дженнер, самую высокооплачиваемую модель в мире".

Бывший золотой призер олимпийского десятиборья и бывший муж матери семейства Дженнер-Кардашян продолжила: "Я воспитала 10 детей. Скоро у меня будет 20 внуков. Нет, я не отрезала его. Я просто отправила его на пенсию. Он сделал свою работу!"

Дженнер заявила о себе как о трансгендерной женщине в 2015 году. В июне она впервые украсила обложку журнала Vogue и объявила: "Зовите меня Кейтлин".

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