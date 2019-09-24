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54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила прическу: фото

Не все поклонники оценили новый образ кинодивы

вторник, 24 сентября 2019, 10:12
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Итальянская актриса и фотомодель Моника Беллуччи решилась на радикальные перемены во внешности. 54-летняя кинозвезда сменила фирменные кудри на короткую стрижку боб-каре.

Обновленный образ знаменитость продемонстрировала на показе Dolce & Gabbana весна-лето 2020, который на днях прошел в Милане. Для выхода в свет Моника надела белоснежный костюм классического кроя. Удлиненный жакет и брюки с широкими отворотами Беллуччи дополнила прозрачной черной блузой. Образ дополнили солнцезащитные очки и серьги-кольца.

Однако внимание публики привлек не наряд кинодивы, а ее прическа. Ведь на протяжении долгих лет роскошная шевелюра актрисы была ее визитной карточкой.

Короткая стрижка пришлась по душе многим поклонникам актрисы, но также были и те, кому не понравился новый образ Беллуччи. "А мне больше нравится длинные! С каре она стала как бы обыкновенной", - написал один из пользователей сети.

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