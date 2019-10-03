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Маникюр без последствий: 7 полезных советов перед походом в салон

Чего избегать, доверяя свои ногти мастерам

четверг, 3 октября 2019, 19:00
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Практически каждая девушка мечтает об идеальном маникюре. Кто-то добивается его самостоятельно, кто-то ходит в салоны красоты. Но есть несколько нюансов, которые могут все испортить. О них мы расскажем в этом материале.

1. Руки мастера

Всегда обращайте внимание на то, какой маникюр у самого мастера. Если его ногти аккуратные и здоровые - все в порядке. Однако, если вы видите странный цвет ногтевой пластины (пожелтение, потемнение и так далее), грязь или воспаления - нужно немедленно идти в другой салон.

2. Дезинфекция

Следите за тем, чтобы все инструменты были тщательно продезинфицированы. Простого протирания спиртом в этом деле недостаточно. В салоне обязательно должны быть специальные боксы, как в хирургических отделениях. Только с их помощью есть шанс убить всех микробов и обезопасить клиента.

3. Знайте, чего хотите

Заранее подумайте, какую форму вам хотелось бы придать своим ногтям. Принесите с собой фото того, что вам нравится, так мастеру будет намного проще вас не разочаровать.

4. Цвет

Часто бывает, что вкус мастера и клиента не совпадают. Поэтому в салоне лучше самостоятельно выбрать желаемый оттенок лака. Чтобы проще справиться с этой задачей, посмотрите фотографии в интернете и найдите то, что нравится лично вам.

5. Маслу - нет

Часто в салонах мастера смазывают пальцы клиентов маслом. В этом нет ничего плохого, если это специальное масло для смягчения кутикулы или просто увлажняющее средство. Но если вы видите, что возле ваших ногтей заметна сухая кожа, кутикула убрана не полностью или имеются прочие несовершенства, стоит насторожиться. Ведь нередко недобросовестные мастера просто скрывают маслом проблемы, которые не хотят исправлять.

6. Гель или обычный лак?

Тут все зависит от ваших предпочтений и состояния ваших ногтей. Если ногтевые пластины крепкие и здоровые, можно смело пользоваться гель-лаками, которые держаться значительно дольше. Но если ваши ногти ломкие и слабые, лучше не рисковать, ведь под гель-лаком ноготь получает слишком мало кислорода и может еще сильнее ослабнуть.

7. Наслаждайтесь

Получайте удовольствие от процесса. Поболтайте с мастером, возьмите себе чашечку чая или кофе, расслабьтесь и постарайтесь хорошо провести время. Многим маникюр кажется слишком скучной и долгой процедурой. Но если отнестись к нему с позитивом, поход в салон станет приятным занятием.

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