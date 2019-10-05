Даша Астафьева смело обнажила грудь и призналась, почему раздевается

Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Playboy Даша Астафьева снялась в очередной откровенной фотосессии.

Несколько сексуальных снимков знаменитость обнародовала на своей странице в Instagram. В кадре Даша запечатлена в черных лаковых брюках и прозрачном плаще, который не скрывает ее обнаженную грудь.

Известно, что автором эротической фотосъемки выступила фотограф Анна Фатеева, с которой артистка неоднократно сотрудничала.

Под одним из снимков Астафьева ответила на интересующий многих вопрос, почему она раздевается.

"Я никогда не "пыталась" ничего снять специально. А всегда это "делала". Возможно, лучше чем остальные. И, всегда важно работать с профессионалами. С теми, кто может сделать свое дело как никто другой. Здесь можно говорить вечность. "Почему я раздеваюсь?" Потому что у меня это получается. Потому что это сложно, и "или дано, или нет". Хотите поспорить? Просто разденьтесь. И я скажу, получилось ли это у вас", - написала Даша.

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