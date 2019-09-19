Астафьева рассказала, как ей предлагали интим за огромные деньги: человек очень известный

Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Playboy Даша Астафьева призналась, что один очень влиятельный человек хотел ее содержать. Мужчину даже не смутил тот факт, что артистка уже несколько лет счастлива в отношениях с бизнесменом Артемом Кимом.

Об этом 33-летняя знаменитость рассказала в программе "Зірковий шлях". Звезда отметила, что за встречу и интим ей предлагали огромную сумму - чуть меньше миллиона. Более того, мужчина этот очень известный.

"Недавно мне написали от одного очень известного человека, написал его помощник, что очень большую сумму предлагаем вам за встречу. Я говорю: Господи, неужели у вас так много денег, что вы за встречу предлагаете такую сумму? Ну сумма просто... я даже не знаю сколько лет мне нужно работать, чтобы заработать такие деньги. Это не миллион, немножко меньше. Просто за встречу. Также, если вы будете не против, этот человек хочет вас содержать. То есть мужчину не смутило то, что у меня есть любимый человек", - рассказала Даша.

Напомним, что Даша Астафьева и Артем Ким начали встречаться в 2016 году. Спустя год влюбленные обручились, но свадьбу пришлось отложить из-за уголовного дела Кима. В том же году Артема задержали по подозрении в хищении 27 миллионов гривен. Судебная волокита продолжается и по сей день.

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK), которая призналась, что очень открыта в сексуальном плане, рассказала, что ей неоднократно предлагали интим за деньги.

А певица Оля Цибульская рассказала, что из-за ее отказа провести ночь с влиятельным человеком, она едва не лишилась работы.

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