Пластический хирург назвал самую красивую женщину на Земле: все дело в формах ее лица

Американская супермодель Белла Хадид - самая красивая женщина на Земле. К такому заключению пришел пластический хирург Джулиан Де Сильва, руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне.

Уже не первый год специалист составляет рейтинги самых красивых женщин мира, с чем ему помогает так называемое правило золотого сечения - математические пропорции, выведенные древними греками, пишет The Sun.

Так, Де Сильва назвал Беллу Хадид женщиной, чьи черты лица практически идеально симметричны. Модель, по мнению хирурга, близка к совершенству на 94,3%: "Белла оказалась явной фавориткой после проведения всех замеров. У нее потрясающая симметрия лица. Форма подбородка модели всего на 0,3% отличается от идеальной", - заключил он.

Помимо Хадид специалист назвал еще несколько имен среди знаменитостей, чьи лица максимально близки к "золотому сечению". Вторую ступеньку в этом рейтинге заняла поп-дива Бейонсе (92,4%), третью - актриса Эмбер Херд (91,8%).

Напомним, 23-летняя на сегодняшний день модель Изабелла Хаир Хадид родилась в Вашингтоне. Американская модель палестинского происхождения является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.

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