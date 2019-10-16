RU  UA

Лайм

Пластический хирург назвал самую красивую женщину на Земле: все дело в формах ее лица

Специалист пришел к такому заключению с помощью математики

среда, 16 октября 2019, 16:21
читати статтю українською

Американская супермодель Белла Хадид - самая красивая женщина на Земле. К такому заключению пришел пластический хирург Джулиан Де Сильва, руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне.

Уже не первый год специалист составляет рейтинги самых красивых женщин мира, с чем ему помогает так называемое правило золотого сечения - математические пропорции, выведенные древними греками, пишет The Sun.

Так, Де Сильва назвал Беллу Хадид женщиной, чьи черты лица практически идеально симметричны. Модель, по мнению хирурга, близка к совершенству на 94,3%: "Белла оказалась явной фавориткой после проведения всех замеров. У нее потрясающая симметрия лица. Форма подбородка модели всего на 0,3% отличается от идеальной", - заключил он.

Помимо Хадид специалист назвал еще несколько имен среди знаменитостей, чьи лица максимально близки к "золотому сечению". Вторую ступеньку в этом рейтинге заняла поп-дива Бейонсе (92,4%), третью - актриса Эмбер Херд (91,8%).

Напомним, 23-летняя на сегодняшний день модель Изабелла Хаир Хадид родилась в Вашингтоне. Американская модель палестинского происхождения является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Лобода показала лицо без макияжа, но не все фаны оценили

Светлана Лобода без макияжа показала, как выглядит в повседневной жизни.

Даша Астафьева смело обнажила грудь и призналась, почему раздевается

Украинская певица и модель Даша Астафьева обнажила грудь в эротической фотосессии.

Маникюр без последствий: 7 полезных советов перед походом в салон

Чего избегать, доверяя свои ногти мастерам

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: