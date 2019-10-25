В Киеве выбрали "Мисс Украину Вселенную-2019": вот кто поедет на мировой конкурс красоты

Вечером 24 октября в Киеве состоялся финал конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2019", по итогам которого его победительницей была названа 26-летняя конкурсантка из Запорожья Анастасия Суббота.

Последние несколько лет Анастасия работает моделью, хотя по специальности она - веб-дизайнер. Недавно девушка вернулась из Китая, где также зарабатывала на жизнь и получала ценный опыт как манекенщица. Теперь же ей предстоит подготовка к международному конкурсу "Мисс Вселенная", и на это у нее есть два месяца.

Всего финалисток конкурса "Мисс Украина Вселенная-2019" было 16 - все они модели в возрасте от 17 до 27 лет. Оценив несколько этапов конкурсной программы, жюри назвали имя фаворитки. В этом году в команду судей вошли поп-певица и модель Даша Астафьева, модели Анна Вергельская, Мария Лити, Виктория Боня и другие.

Примечательно, что это не первый подобный конкурс для победительницы. А помимо работы моделью Анастасия увлекается живописью и спортивной хореографией. Хобби у девушки весьма своеобразное - страстно любит рыбалку.

Международный конкурс "Мисс Вселенная", на котором девушка представит Украину, пройдет в этом году 8 декабря в США.

Читайте также на The Lime, как в сентябре этого года прошел конкурс "Мисс Украина-2019" и что известно о его победительнице.

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