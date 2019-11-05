Алина Гросу призналась, делала ли она пластические операции

Украинская певица и начинающая актриса Алина Гросу, которую часто обвиняют в том, что к ее перевоплощению приложил руку пластический хирург, рассказала, действительно ли ее внешность изменили операции.

На обвинения в пластике 24-летняя исполнительница ответила в интервью "КП" в Украине".

"Во-первых, мне понятно, почему об этом говорят, когда смотрят фото. В любом случае снимки обрабатываются, фотошопятся и можно что-то менять, исправлять. Но когда говорят после просмотра видео… Странно", - говорит Алина.

"Если открыть старые снимки, когда я еще была брюнеткой, меня никто не упрекал в пластике. Мне постоянно говорили, что я пекинес, что у меня маленький нос. Нос с того момента у меня не изменился. Был маленький, и такой остался. Но я начала делать коррекцию – контуринг. Мне так больше нравится мое лицо", - объяснила певица.

В детстве Алина обладала довольно пухлыми щечками. Но девушка утверждает, что все дело в похудении.

"Комки Биша не убирала, все зависит от того, поправляюсь я или похудею. Когда худею – у меня появляются скулы, поправляюсь – щечки у хомячка", - говорит Гросу.

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