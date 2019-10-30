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Солистка "НеАнгелов" показала, как выглядела до пластики: архивные фото

Певица не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов

среда, 30 октября 2019, 13:40
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Участница популярного украинского дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с фанатами архивными снимками, на которых она запечатлена до того, как решилась на изменения во внешности.

Черно-белые кадры певица опубликовала на своей странице в Instagram. "Я знаю это ты" - пели мы в песне, но я не помню себя такой в жизни. Вот круто поднимать архивы и находить там такие, не побоюсь этого слова, шедевры", - написала под снимками знаменитость.

Как известно, Слава не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. Каминская делала пластику два раза - изменила форму носа и увеличила грудь (с 1,5 размера до 3).

Как неоднократно подчеркивала певица, операции ей делал вовсе не Эдгар Каминский, который до недавнего времени был ее мужем. "Он еще учился, когда я уже знала о профессии пластический хирург", - заявляла артистка.

Поклонники певицы принялись бурно обсуждать внешность Славы, отмечая, что сейчас она "совсем другая".

"Вот это вам лицо перекраил супруг бывший.... а вам ведь и 40 вроде нет..... разные люди на фото и сейчас" - написала одна из подписчиц Славы. "Ага, он у меня на закройщика учился", - посмеялась в ответ Каминская.

"Тут еще нос другой", "Все тут другое", "Грудь больше стала", "Нос вообще другой", "Тут еще с носиком", "Здесь она до пластики - красивая и молодая, сейчас с пластикой все так же красивая и молодая! Но это разные периоды и по своему прекрасные", "Вас не узнать", "Совсем иная", - комментируют другие.

  • Ранее Слава Каминская встревожила поклонников, опубликовав снимок, на котором она запечатлена под капельницей. Певица сообщила, что она заболела на гастролях и с трудом выходила на сцену. А концерт в Кривом Роге отпела "из последних сил".
  • Слава Каминская призналась, что не долго была одна после развода с мужем Эдгаром в июле этого года. Певица добавила, что вполне может в очередной раз выйти замуж.

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