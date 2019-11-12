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Названа победительница конкурса "Мисс Интернешнл 2019": заняла ли призовое место украинка

Финал конкурса состоялся 12 ноября в Токио

вторник, 12 ноября 2019, 18:20
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12 ноября в Токио состоялся финал конкурса красоты "Мисс Интернешнл 2019" (Miss International). Обладательницей короны и главного титула стала представительница Таиланда - 25-летняя Сиретхорн Лиарамват.

Об этом сказано на официальной странице конкурса в Instagram. Второе место (1-я вице-мисс) заняла Андреа Тоскано из Мексики, третье место (2-я вице-мисс) досталось представительнице Урганды Эвелин Наматовой Каронде, четвертое место (3-я вице-мисс) заняла Алехандра Венгоечея из Колубмии и 4-й вице-мисс стала конкурсантка из Великобритании Харриотт Лейн.

Украину в этом году на конкурсе представляла 24-летняя Марина Киосе. Увы, ни одно призовое место ей не досталось. Девушке не удалось войти даже в ТОП-15.

О победительнице Сиретхорн Лиарамват известно, что она работает фармацевтом, специализируется на лекарственных препаратах для иммунотерапии. Тайская красавица много путешествует по миру и любит изучать культуру других стран.

Miss International - один из крупнейших и старейших международных конкурсов красоты, он входит в "Большую четверку" наряду с "Мисс мира", "Мисс Земля" и "Мисс Вселенная". В конкурсе оценивается не только внешний вид участниц, но и желание решить глобальные и локальные проблемы на планете.

В 2019 году в конкурсе красоты приняли участие представительницы 83 стран.

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