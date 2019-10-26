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Названа победительница конкурса "Мисс Земля 2019": заняла ли призовое место украинка

Финал конкурса состоялся 26 октября на Филиппинах

суббота, 26 октября 2019, 18:04
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26 октября на Филиппинах состоялся финал международного конкурса красоты "Мисс Земля 2019" (Miss Earth 2019). Обладательницей короны и главного титула стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.

Результаты состязания опубликованы на официальной странице конкурса в Twitter. Второе место (титул "Мисс Воздух 2019") заняла Эмани Дэвис из США, третье место ("Мисс Вода 2019") досталось представительнице Чехии Кларе Ваврушковой. А "Мисс Огонь 2019" стала Алиса Маненок из Беларуси.

Украину в этом году на конкурсе представляла 20-летняя Диана Шабас из Волынской области. Увы, ни одно призовое место ей не досталось.

О победительнице конкурса Нелли Пиментел известно, что ей 21 год и она коренная жительница Пуэрто-Рико. Девушка родилась и выросла в городе Сан-Хуане. Красавица является студенткой факультета маркетинга и психологии.

"Мисс Земля" - один из самых престижных конкурсов красоты в мире, проводимый под эгидой ООН. Основная миссия соревнования – сохранение Земли, охрана окружающей среды, живой природы. Таким образом, все участницы представляют собственные международные проекты для улучшения экологической обстановки как на глобальном, так и на региональном уровне.

В 2019 году в конкурсе принимали участие представительницы 85 стран. У конкурсанток было четыре выхода: в купальниках, национальном костюме, выход без макияжа и укладок и в вечерних нарядах.

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