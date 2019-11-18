RU  UA

Лайм

Модные тренды этой зимы: 16 стильных идей маникюра для коротких ногтей на декабрь

Самые трендовые варианты дизайна ногтей

понедельник, 18 ноября 2019, 19:00
читати статтю українською

Приближается зима, поэтому многие модницы уже начинают задумываться о том, какой стиль маникюра выбрать на новый сезон. Мы уже разобрались в самых актуальных трендах зимнего маникюра, и готовы поделиться с вами наиболее яркими идеями.

Если вы обладательница коротких ногтей, важно помнить, что ваш маникюр должен всегда быть, в первую очередь, аккуратным. На коротких ногтях все изъяны заметны гораздо сильнее, чем на длинных. Поэтому для начала вам нужно привести свои пальчики в порядок.

Когда вся кутикула убрана, форма готова и подпилена, руки ухожены и увлажнены, можно переходить к дизайну. В этом году в моду возвращается нейл-арт, поэтому можно попробовать изобразить на ногтях какой-то необычный рисунок.

Также актуальными остаются блестки и сверкающие узоры. Хорошей идеей будет украсить один или несколько когтей небольшими камушками. Но помните, что на коротких ногтях не должно быть слишком массивных украшений.

Идеальный вариант для любого образа - пастельные цвета и классика. Обычный французский маникюр все еще не выходит из моды, и вряд ли когда-то выйдет. Украсить такой простой дизайн можно небольшим количеством блесток, оригинальным дизайном на одном ногте или камушками.

Что касается цветов, в моде голубой, бежевый, бордовый. Также не теряют актуальности и классические комбинации - белый с черными, красный с белым, зеленый с желтым и так далее.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить

Новости партнеров

Читайте также

Анна Ризатдинова раскрыла секрет своей красоты и стройности

Участница "Танців з зірками-2019" Анна Ризатдинова поделилась своими секретами красоты.

Названа победительница конкурса "Мисс Интернешнл 2019": заняла ли призовое место украинка

Победительницей конкурса красоты "Мисс Интернешнл 2019" стала представительница Таиланда Сиретхорн Лиарамват.

Наталья Могилевская показала, как выглядит без макияжа и фильтров

44-летняя украинская певица Наталья Могилевская показала, как выглядит без косметики на лице.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Lera Lynn

мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: