Модные тренды этой зимы: 16 стильных идей маникюра для коротких ногтей на декабрь

Приближается зима, поэтому многие модницы уже начинают задумываться о том, какой стиль маникюра выбрать на новый сезон. Мы уже разобрались в самых актуальных трендах зимнего маникюра, и готовы поделиться с вами наиболее яркими идеями.

Если вы обладательница коротких ногтей, важно помнить, что ваш маникюр должен всегда быть, в первую очередь, аккуратным. На коротких ногтях все изъяны заметны гораздо сильнее, чем на длинных. Поэтому для начала вам нужно привести свои пальчики в порядок.

Когда вся кутикула убрана, форма готова и подпилена, руки ухожены и увлажнены, можно переходить к дизайну. В этом году в моду возвращается нейл-арт, поэтому можно попробовать изобразить на ногтях какой-то необычный рисунок.

Также актуальными остаются блестки и сверкающие узоры. Хорошей идеей будет украсить один или несколько когтей небольшими камушками. Но помните, что на коротких ногтях не должно быть слишком массивных украшений.

Идеальный вариант для любого образа - пастельные цвета и классика. Обычный французский маникюр все еще не выходит из моды, и вряд ли когда-то выйдет. Украсить такой простой дизайн можно небольшим количеством блесток, оригинальным дизайном на одном ногте или камушками.

Что касается цветов, в моде голубой, бежевый, бордовый. Также не теряют актуальности и классические комбинации - белый с черными, красный с белым, зеленый с желтым и так далее.

Ранее The Lime рассказал о нестандартных для сезона осень 2019 оттенках. А именно - ярко-розовом, оранжевом и персиковом. Эти цвета правят балом в новом сезоне, поэтому этой осенью вам будет не до хандры.

А также собрал для вас самые свежие идеи маникюра на осень, которые восхищают своей красотой и простотой одновременно.

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