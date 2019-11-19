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Известный журнал назвал "Икону года" среди знаменитостей: трудно поверить, что этой красотке 50

Дженнифер Лопес - яркий пример того, что возраст это всего лишь цифры

вторник, 19 ноября 2019, 13:15
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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес получила звание "Икона года" по версии мужского журнала GQ. 50-летняя звезда украсила собой обложку глянца, а также снялась в сексуальной фотосессии.

Фотографии и видеоролик с актрисой издание опубликовало на своей странице в Instagram. Примечательно, что в кадре Дженнифер появляется с минимальным количеством мейкапа и практически без ретуши, а единственным фильтром стал черно-белый.

В ролике отчетливо видны мимические морщинки, делающие красоту Джей Ло еще более естественной. А фигура певицы выглядит так, будто ей не больше 30 лет.

В интервью 50-летняя актриса высказалась о своем отношении к возрасту. Лопес утверждает, с годами женщины становятся только лучше.

"Все женщины и особенно артистки с возрастом становятся лишь лучше. Карьера Мэрил Стрип взлетела после 40 лет. То же самое у Тины Тернер, Шер и у других. Они расцвели так, как не расцветали прежде", - говорит певица.

  • Дженнифер Лопес отметила свой юбилей шумной вечеринкой. Певица устроила грандиозное гуляние в роскошном особняке в Майами, а завершился праздник красочным фейерверком.
  • 50-летняя Джей Ло показала фото, на котором позирует в белом купальнике с надписью Forever Young (вечно молодая) и накидке горчичного цвета. Пляжный лук выгодно подчеркивает спортивное тело Дженнифер.

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