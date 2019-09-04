Вечно молодая: 50-летняя Дженнифер Лопес показала сексуальное тело в купальнике

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что возраст - это всего лишь цифра. Знаменитость показала, что и в 50 лет можно выглядеть привлекательно и сексуально.

На странице певицы в Instagram появилось фото, на котором она позирует в белом купальнике с надписью Forever Young (вечно молодая) и накидке горчичного цвета. Пляжный лук выгодно подчеркивает спортивное тело Дженнифер.

Пикантный снимок сделан на яхте в Сент-Тропе, куда певица отправилась на отдых со своим женихом, 43-летним Алексом Родригесом.

Всего за несколько часов публикация собрала более двух миллионов лайков и множество восторженных комментариев. Поклонники восхищаются подтянутой фигурой звезды и бронзовым загаром.

"Сейчас ты выглядишь круче, чем когда-либо", "Воистину вечно молодая", "Слишком много красоты", "Когда мне будет 50, я хочу выглядеть как она", "Невероятная и самая красивая", - пишут комментаторы.

Дженнифер Лопес отметила свой юбилей шумной вечеринкой. Певица устроила грандиозное гуляние в роскошном особняке в Майами, а завершился праздник красочным фейерверком.

Итальянская актриса и модель, некогда секс-символ Моника Белуччи снялась в эффектной фотосессии в бассейне. Поклонники 54-летней знаменитости восторгаются ее внешностью.

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